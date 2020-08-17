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Aktüel

Tel Abyad'da son 1,5 ayda yaklaşık 120 bin hayvana aşı yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-17 14:35:59 -
Tel Abyad'da son 1,5 ayda yaklaşık 120 bin hayvana aşı yapıldı

TEL ABYAD (AA) - Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK’dan temizlenen Tel Abyad ilçesinde son 1,5 ayda yaklaşık 120 bin hayvana veba ve şap hastalıklarına karşı aşı yapıldı.

Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde, Tel Abyad ilçesi ve kırsalında halkın temel geçim kaynağı olan hayvancılık sektörünün canlanması için temmuz ayından bu yana aşı çalışmaları sürüyor.

Tel Abyad Koordinatörü Ziraat Mühendisi Mithat Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'dan Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde görevli veteriner hekimlerin bölgede aşı çalışmaları yürüttüğünü söyledi.

Polat, küçük ve büyükbaş hayvan aşı çalışmalarının temmuz ayı başında başladığını belirterek, "Aşı çalışması başladığı günden bu yana 118 bin 690 küçükbaş, 1126 büyükbaş ve 215 köpek veba ve şap hastalıklarına karşı aşılandı." diye konuştu.

Köylerde yaklaşık 120 bin hayvanın aşılandığını belirten Polat, aşı kampanyasının süreceğini aktardı.

Polat, ekiplerin ayrıca besicilere teknik danışmanlık hizmeti verdiğini söyledi.

Belde ve köylerde çiftçilere ve besicilerine süren desteğin yanı sıra örgütün tahrip ettiği kamu binalarında restorasyon çalışmaları da halihazırda devam ediyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ilçe merkezi, 13 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılmıştı.

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