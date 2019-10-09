Tel Abyad nerede? Tel Abyad neden önemli? Tel Abyad PYD’den temizlendi mi?

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad ve Ras'ül Ayn'daki ABD askeri çekilmesiyle birlikte Türkiye Barış Pınarı Harekatını başlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emriyle Barış Pınarı Harekatı başladı. Türk Jetleri Suriye’nin Tel Abyad ve Ras'ül’deki terör örgütü PKK-PYD’nin hedefleri tek tek vuruldu. Peki Tel Abyad nerede?

Tel Abyad Suriye'nin Türkiye sınırında olan bir yerleşim noktası. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin tam karşısında yer alan Tel Abyad şu anda YPG'nin elinde bulunuyor. Suriye'nin içlerine uzanan yollar Akçakale sınır kapısının karşısında olan Tel Abyad'dan geçiyor. Türkiye Suriye'ye açılan bu kapının karşı tarafından YPG'yi istemiyor. Türkiye bu kapının PYD kontrolünde olmasını istemiyor ve bunu açık - yakın tehdit sayıyor.

Türk Uçakları Tel Abyad’daki terör hedeflerini yerle bir etti

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında yer alan Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ilçesi sınırında Hava Kuvvetlerine bağlı Türk savaş uçakları terör örgütü PKK-PYD’nin mevzilerini havadan vurdu. Karadan ise terör mevzilerini obüsler vurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılmasıyla Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Resulayn'ın bazı bölgelerinden dumanların yükseldiği gözlendi.