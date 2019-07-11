Tekvandocular Türkiye Şampiyonası'nda tatamiye çıkacak
- Sivas'ta yarın başlayacak 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası 5 gün sürecek11 Temmuz 2019 Perşembe 11:27
ANKARA (AA) - 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası, yarın Sivas'ta başlayacak.
Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenecek organizasyon 5 gün sürecek.
Müsabakalar erkekler ve kızlarda 8'er sıklette gerçekleştirilecek.
1673 sporcunun kayıt yaptırdığı organizasyonda müsabakalar erkeklerde 54, 58, 63, 68, 74, 80, 87 ve +87 kızlarda ise 46, 49, 53, 57, 62, 67, 73 ve +73 kiloda yapılacak.
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