Tekvandocu annenin gönüllü "maske mesaisi"

KAYSERİ (AA) - RAMAZAN KAYA - Kayseri'de 15 yıl önce tekvandoya başlayan Nezahat Erim, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında hemcinsleriyle sırt sırta vererek gönüllü maske üretiyor.

Eşinden ayrıldıktan sonra 2005 yılında savunma amaçlı başladığı tekvandoya gönül veren ve birçok başarıya imza atan 2 çocuk annesi 48 yaşındaki Erim, usta öğreticilik yaptığı Şehit Hüseyin Danacı Halk Eğitim Merkezi'nde geleceğin sporcularını yetiştiriyor.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında eğitime ara verilmesinin ardından Melikgazi Belediyesi Sosyal Tesislerinde oluşturulan atölyede hemcinsleriyle sırt sırta veren Erim, 24 Mart'tan bu yana ülkesi için gönüllü maske dikmenin gururunu yaşıyor.

- "Çocuklarımla birlikte tekvando yaptım"

Nezahat Erim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 yıl önce tanıştığı tekvandodan bir daha kopamadığını söyledi.

Bu spora eşinden ayrıldıktan sonra kendini savunmak amacıyla başladığını belirten Erim, "Tekvando hayatıma girdikten sonra sporun çok iyi bir şey olduğunu gördüm. Faydalarını gördüm. İçine girdikçe, sevdikçe kendimi geliştirdim. Önce hakemliği aldım, sonrasında antrenörlüğe devam ettim." dedi.

Çocuklarıyla birlikte tekvando yaptığını anlatan Erim, "Kızım da C milli sporcu. Benim hayali dövüşte ferdi ve senkron dalında Türkiye şampiyonluğum var. Aynı zamanda C milli sporcuyum. Şu anda halk eğitim merkezine bağlı okullarda ve kültür merkezinde öğrenci yetiştiriyorum ama koronavirüs salgını dolayısıyla eğitimlere ara vermek zorunda kaldık." diye konuştu.

- "Severek, gönül vererek çalışıyoruz"

Halk eğitim merkezinden gelen gönüllü maske dikim talebini büyük bir sevinçle kabul ettiğini dile getiren Erim, şunları kaydetti:

"Tekstil geçmişim vardı, aynı zamanda spor yaparken gündüzleri konfeksiyonda çalışıp geceleri antrenman yapıyordum. Burada da müdür beyden telefonuma bir mesaj geldi. Mesajı görünce, 'Gün birlik günü, bu seferberlikte ben de varım, bu çorbada benim de tuzum olsun' dedim. Hemen hocama dönüş yaparak, 'Ben makine biliyorum, elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım.' dedim. Sağ olsun onlar da kırmadı beni. O gün bugündür çalışıyorum. Burada kadın dayanışması göstererek devletimizin yanında olduğumuz için çok gurur duyuyoruz. Severek, gönül vererek çalışıyoruz."