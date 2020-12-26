Tekvando Federasyonu ile Gazi Üniversitesi arasında protokol imzalandı

ANKARA (AA) - Türkiye Tekvando Federasyonu ile Gazi Üniversitesi arasında tekvandonun gelişimini destekleyici protokol imzalandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız’ı ziyaret etti.

Ziyaret esnasında, Gazi Üniversitesi Sporda Yetenek ve Performans Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Türkiye Tekvando Federasyonu arasında işbirliği protokolü de imzalandı.

Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ramazan Bayındır ve Prof. Dr. Fazlı Polat ile Rektör Danışmanı Prof. Dr. Erdal Zorba'nın da yer aldığı törende imzalar, Rektör Yıldız ve Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Şahin tarafından atıldı.

Protokol kapsamında; Gazi Üniversitesi Sporda Yetenek ve Performans Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkiye Tekvando Federasyonuna bağlı sporcuların sporda yetenek taramasını ve atletik performans testlerini yapacak.

Merkez, sporculara spor sakatlıklarından korunma konusunda yardımcı olacak. Merkez ile federasyon arasında bilimsel araştırmalara yönelik işbirliği de yapılacak. Ayrıca antrenörlerin eğitimleri ile proje temelli faaliyetler yürütülecek.

Öte yandan ziyarette Prof. Dr. Musa Yıldız, üniversitenin ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Metin Şahin adına dikilmiş 3 adet fidanın sertifikasını kendisine takdim etti.