Teksüt’ten İzmir’e bölge müdürlüğü

İzmir Işıkkent’te kurulan yeni bölge müdürlüğü ile bölge müdürlüğü sayısını 5’e çıkardıklarını aktaran Teksüt Satış ve Pazarlama Direktörü Murat Keleş, “Bu bölgedeki bayilerimize ve perakende noktalarına daha süratli, verimli ve kaliteli servis sunmak istiyoruz. İzmir başta olmak üzere Manisa, Uşak, Aydın, Denizli, Muğla, Isparta, Burdur ve Antalya’ya kadar olan bölgeye servis vereceğiz. Buradaki yapılanma, ihtiyaç noktasında hızlı sevkiyat yapmamıza da imkân sağlayacak. Yaz döneminde bu alan içindeki turistik ve yazlık bölgelerde nüfus artışıyla birlikte daha yoğun ve ani talepler oluşabiliyor. Bölge müdürlüğümüzle bu tür taleplere daha süratle cevap verebileceğiz” diye konuştu. Keleş, Teksüt olarak iç piyasadaki bulunabilirliklerini geliştirmeye devam edeceklerini söyledi.



8 kategoride 40 ürün



Günde 600 ton süt işleyen Teksüt, 8 kategoride 40’ı aşkın süt ürünü üretiyor. Teksüt, beyaz ve kaşar peynirinden krem ve süzme peynire; labne, kaymak, tereyağı, yoğurt ve ayrandan Mihaliç, Çeçil, Dil, Misket, Çubuk gibi peynirlere dek çok geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.