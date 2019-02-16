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Tekstil ve Deri’nin kalbi Kahramanmaraş’ta attı

“Tekstil ve Deri’de Geleceği Planlamak” temalı Türkiye İstişare toplantısı Kahramanmaraş’ta düzenlendi.

16 Şubat 2019 Cumartesi 14:25
Tekstil ve Deri’nin kalbi Kahramanmaraş’ta attı

“Tekstil ve Deri’de Geleceği Planlamak” temalı Türkiye İstişare toplantısı Kahramanmaraş’ta düzenlendi.


Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Tekstil ve Deri Sektör Kurulu’nca düzenlenen istişare toplantısı bir otel de gerçekleştirildi.


Kur’an tilavetiyle başlanılan toplantının açılış konuşmasını Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç yaptı. Kahramanmaraş’ın tekstil sektöründe önemli markalara üretimler yaptığını söyleyen Erkoç, deri sektöründe kentin geçmişte iyi olduğunu dile getirdi.


Başkan Erkoç, “Kahramanmaraş aldığı tüm teşvikleri en iyi şekilde değerlendiren, yoğun şekilde reel sektöre yatırım yapan ve elindeki imkanları değerlendiren bir şehir. Özellikle bugünkü tekstil ve deri sektöründe Kahramanmaraş’ın eski bir geçmişi var. Tekstil sektörü zaten büyüyerek devam etti. Pamuk ipliği ve çiftçiliğinden başlayarak dünyanın en güzel konfeksiyon ürünlerinin hazırlandığı kent haline geldi. Kahramanmaraş’ta birçok önemli markanın ürünlerinin dikimi gerçekleştiriliyor. Ama deri sektöründe bu böyle olmadı, Kahramanmaraş 50 yıl önce daha öndeydi. İnşallah bu toplantılar iyi bir başlangıç olur ve yeni ufuklara yol açar” diye konuştu.


Başkan Erkoç’un ardından kürsüye gelen Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği Genel Başkan Yardımcısı Adnan Bostancı ise, Türkiye’nin hedeflediği rakamlara ulaşabilmesi için yeni şeylerin yapması gerektiğini belirtti.


Bostancı, “Katma değerli ürünler üretmediğimiz sürece bu ülkede hedef konulan 500 milyar dolarlık hedefe konmak zor çünkü, normal kapasiteli çalıştığımız zaman, ulaşabildiğimiz ve büyüyebildiğimiz rakamları zaten hepimiz ezbere biliyoruz. Onun için bu rakamlara ulaşabilmemiz için artık yeni bir şarkı söylememiz lazım. Kahramanmaraş’ta örneğin organik dondurma üretiliyor, Kahramanmaraş’ı kendi içinde yüzde kaçı bu dondurmayı tüketebiliyor. Önce bunu kendimize sormamız lazım. Bu sadece dondurma için değil her ürün için geçerlidir” dedi.


Kahramanmaraş’ta lider sektörleri istatistiki bilgilerle katılımcılara sunan Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği Şube Başkanı Sami Kervancıoğlu ise, “Kahramanmaraş, tekstil sektöründe yatırımlarını yüzde 11,6’sı, istihdamın yüzde 7’de biri ihracatın yüzde 7’de üçü, ticaretin yüzde 8’de üçü, ticaretin yüzde 8’de biri, pamuk ipliği yüzde 25, dokuma yüzde 14,8, örme ise yüzde 15 civarlarındadır. Deri sektöründe ise Kahramanmaraş’ta ham deri olarak 8 adedi orta ölçekli, 6 adedi küçük ölçekli firmamız vardır. Büyükbaş derisi olarak 950 ton ve bin 100 ton arası, küçükbaş olarak 250 bin civarındadır. Ve toplamda yıllık 85 milyon işlem hacmine sahiptir” ifadelerini kullandı.


Türkiye’nin dünyada büyüme hızının biraz gerisinde kaldığını anımsatan Tekstil ve Deri Sektör Kurulu Başkanı Mustafa Şahin ise, “Tekstil ve deri sektöründe geldiğimiz katkı bir yere kadardır. Dünyadaki büyüme hızı ortalamasını biraz gerisinde kaldık. Hedeflenenlere tam ulaşılmadı. Bunları biz nasıl aşarız? İnşallah bu konuda çok değerli katılımcılarla, üretim ve tasarım ile yazılım konusunda uzmanlar ile masaya yatıracağız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 14:25
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