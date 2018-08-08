Tekstil sektörü rekora koşuyor

Tekstil sektörü, son 12 ay içerisinde gerçekleştirdikleri 10,6 milyar dolarlık ihracat ile son 4 yılın rekorunu kırdı.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, “Sektörümüz son 12 ay içerisinde 200’den fazla ülkeye 10,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek, bir önceki döneme göre yüzde 7,3’lük bir artış yakaladı” dedi.

Hayata geçirdikleri projelerle yeni pazarlara açılmaya başladıklarını söyleyen Öksüz, “2018 yılının sonuna kadar ihracatımız bu seviyede artmaya devam ederse Cumhuriyet tarihinin tekstil ve hammaddeleri sektöründe en yüksek ihracat rekoruna ulaşacağımıza inanıyorum” diye konuştu.