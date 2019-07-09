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Tekstil hijyenine “RAL” güvencesi

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ileri teknolojileri ile çamaşırhane hizmetlerinde de uluslararası standartları ile dikkati çekiyor.

09 Temmuz 2019 Salı 09:02
Tekstil hijyenine “RAL” güvencesi

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ileri teknolojileri ile çamaşırhane hizmetlerinde de uluslararası standartları ile dikkati çekiyor. Hastane, çamaşır ve çamaşırhane hizmetlerinde “RAL” Belgesine sahip.


Rönesans İşletme Hizmetleri tarafından yürütülen çamaşırhane hizmetleri, uluslararası kabul görmüş Hohenstin Araştırma Enstitüsü tarafından verilen RAL (RAL-GZ 992/1, RAL-GZ 992/2) sertifikasına sahip olan Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki çamaşır ve çamaşırhane hizmetleri kapsamında, yatak tekstilleri, ameliyathane yeşil tekstilleri, personel üniformaları, tül perde ve fonların yanı sıra hasta ve refakatçi kişisel kıyafetleri de hiçbir ücret talep edilmeden yıkanıyor.


Çamaşırhane Hizmetleri; tekstil ürünlerinin toplanması, yıkanması, ütülenmesi ve dağıtımı enfeksiyon kontrol prensiplerine uygun hijyenik koşullarda yürütülüyor. Temiz çamaşır, lekeli çamaşır, kirli çamaşır ve enfekte çamaşırlar arasında çapraz bulaşma olmamasını sağlayacak şekilde dizayn edilen çamaşırhanede; tüm çamaşırlar, çamaşırlara yerleştirilen chiplerle takip ediliyor.RFID(Radyo Frekanslı Tanıma) teknolojisi sayesinde tüm tekstil ürünlerinin yıkama döngüleri elektronik olarak kayıt altına alınıyor.


Golf araçlarıyla taşınıyor


Kullanılmış çamaşırlar, kirli çamaşır odalarından golf araçları ile çamaşırhaneye taşınıyor. Çamaşırhaneye gelen kirli çamaşırlar öncelikle past-portal cihazından geçirilerek, her birinin üzerinde bulunan RFID etiketleri okutuluyor. Böylece, hangi alandan kac adet kirli çamaşır geldiği görülerek, kirli sayısına göre temiz çamaşır odasının sipariş sayısı oluşturuluyor.


Gelen kirli çamaşırlar metal dedektörlerden geçirilerek, tekstil ile gelen herhangi bir yabancı madde olup olmadığı tespit ediliyor. Enfekte çamaşırlar, kirli alandaki ayrı bölümde enfekte yıkama programları ile hijyenik bariyerli yıkama sıkma makinalarında yıkanıyor. Pike, yastık, yorgan, havlu, yeşil tekstiller, çarşaf, nevresim ve yastık kılıfı gibi tüm tekstil ürünleri özelliklerine uygun makinalarda kurutuluyor, katlanıyor ve paketleniyor. Bu esnada tadilat gerektirenler tespit edilip, terzihanede tadilatının yapılması sağlandıktan sonra teslim sürecine dahil ediliyor. Tadilat ve değiştirme hizmetleri7 gün 24 saat kesintisiz sunuluyor.


Paketlenen tekstiller, RFID sistemi kapsamında pack -man masalarında RFID etiketlerinin okutulması suretiyle gideceği alana tanımlanıyor. Temiz çamaşırlar barkodlandıktan sonra golf araçları ile ilgili alanlara taşınıyor. Temiz çamaşır odasına teslim edilen tekstil miktarı, el terminalleri aracılığı ile RFID etiketlerinin okutulması suretiyle belirleniyor.


Olası hırsızlığın önüne geçiriliyor


Hastane çıkıs kapılarındaki RFID sistemi ile Çamaşırhane RFID sisteminin entegre olması sayesinde, hastane dışına çıkarılmak istenen tekstiller çıkış kapılarına getirildiğinde alarm çalıyor ve flaşörler yanıyor. Bu sayede güvenlik müdahalesi ile tekstillerin hastane dışına yetkisiz kişilerce çıkarılması engellenerek, olası hırsızlığın önüne geçiliyor.


RFID ile tasarruf da sağlanıyor


RFID etiketleme yöntemi ile bir tekstil, satın alımı gerçekleştiği anda tanımlanarak nitel ve nicel özellikleri, yaşam süresi ve fiziksel lokasyonu kontrol ve takip altında tutuluyor. Tekstillerin bölüme özgü tanımlanması, kullanım sıklığının belirlenmesi, kurum dışına çıkışının engellenmesi ve stok sayımlarının kolaylaştırılması gibi birçok avantaj sağlayan sistem, etkin bir stok yönetimi sağlayarak tekstil maliyetlerinin azaltılmasına da imkan veriyor.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 09:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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