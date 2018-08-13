Tekstil atölyesinden 180 kilo eroin çıktı!

Uyuşturucu çeteleri ve kaçakçılarına yönelik olarak çalışmalarını sürdüren İEM Narkotik ekipleri, İran dan yurda sokulup Avrupa ya götürülmek üzere Van üzerinden İstanbul'a getirilen yüklü miktarda eroinin bir tekstil atölyesinde depolanıp saklandığını belirleyince adrese geçen hafta operasyon düzenledi.

Uyuşturucuya duvarlı narkotik köpekleri eşliğinde operasyon düzenlenen tekstil atölyesinde gizli bölmelere köpeklerin tepki vermesi üzerine bölmelerde arama yapıldı. Yapılan aramalarda paketler halinde 180 kilo eroin ele geçirilirken ateştenim sahibi gözaltına alındı.

ÖZEL ARAÇLARLA SERVİS YAPILIYOR

Göz altına alınan tekstil atölyesi sahibinin bağlantıları ve ifadeleri üzerinden operasyona genişlik kazandıran ekipler, uyuşturucunun sahibi ve uyuşturucunun kaçırılması organizasyonunun başındaki ismin de arasında bulunduğu 10 şüpheli şahsı Van ve İstanbul da düzenlediği operasyonlarla yakalayarak gözaltına aldı.

Uyuşturucuya el koyup emniyete götüren ekipler, gözaltına aldığı zehir şebekesi ve başını ise emniyette sorguya aldı

Polisin atölyede depolanan uyuşturucunun bir kısmını ise uyuşturucunun yurt dışına kaçırılacağı uluslararası taşımacılık yapan araçlara yüklemek için özel araçlarla servis yapılırken ele geçirdiği öğrenildi.