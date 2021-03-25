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Eğitim Tekrar uzaktan eğitim mi olacak? Yüz yüze eğitime ara verilecek mi?
Eğitim

Tekrar uzaktan eğitim mi olacak? Yüz yüze eğitime ara verilecek mi?

Koronavirüs vaka sayılarının yükselmesindan dolayı sınavların ertelenmesiyle birlikte öğrenci ve veliler en çok, Okullar kapanacak mı? Tekrar uzaktan eğitim mi olacak? Sorularını sordu. Vaka sayıları 30 bine dayandı. Peki yüz yüze eğitime ara verilecek mi? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-03-25 21:17:00 -
Tekrar uzaktan eğitim mi olacak? Yüz yüze eğitime ara verilecek mi?

Bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Bilim Kurulu toplantısı gerçekleşti. Vaka sayılarının 30 bin sınırına yaklaşmasından dolayı vatandaşlar oldukça tedirgin. Akla gelen sorulardan biri de “yüz yüze eğitime ara verilecek mi?” oldu. Okullar kapanacak mı? Tekrar uzaktan eğitim mi olacak?

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Salgın bitse de uzaktan eğitim kalıcı olacak. EBA altyapımızı güçlendirdik.” ifadelerini kullanarak uzaktan eğitiminin bundan sonra hep var olacağını söyledi.

Yüz yüze eğitime ara verilecek mi?

Okulların tekrardan uzaktan eğitime geçmesi ile alakalı henüz resmi bir açıklama geldi. Gözler, kararların alındığı Kabine Toplantısına çevrildi. Önümüzdeki Kabine Toplantısı sonrasında yüz yüze eğitim hakkında açıklama yapılması bekleniyor.

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