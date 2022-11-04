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Spor Tekrar sevdiği renklere dönüyor!
Spor

Tekrar sevdiği renklere dönüyor!

Galatasaray'ın Westerlo'da forma giyen milli futbolcu Halil Akbunar'la prensipte anlaştığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-04 11:40:00 -
Tekrar sevdiği renklere dönüyor!

Galatasaray'ın Westerlo'da forma giyen milli futbolcu Halil Akbunar'la prensipte anlaştığı iddia edildi.

Yerli rotasyonunun güçlendirmek için çalışmalara başlayan Galatasaray, Westerlo forması giyen eski Göztepe kaptanı Halil Akbunar'la büyük ölçüde anlaştı.

Kanat bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-Kırmızılı yönetim, Westerlo forması giyen 28 yaşındaki futbolcu Halil Akbunar'la prensip anlaşmasına vardı. Tarafların kontrat detaylarını masaya yatırdığı ve transfer için artık gün saydıkları öğrenildi.

Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor!

Belçika ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Halil'in, bonservis bedeli olmaksızın ara transferde Cim Bom'a imza atmaya hazırlandığı belirtiliyor. Bu transferin gerçekleşmesindeki en büyük etkenlerden biri de, Halil Akbunar'ın Belçika'da bir türlü oturum izni alamamış olması.

 


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