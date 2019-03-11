0553 313 94 23

"Tekrar pozitif bir büyüme dönemine gireceğimize inanıyorum"

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan:- "Geçmişten alacağımız derslerle 31 Mart seçimlerinden sonra uzun sürecek seçimsiz bir dönemin vereceği fırsatı iyi değerlendirerek ekonomi odaklı bir gündemle 2019 yılının ikinci yarısında tekrar pozitif bir büyüme dönemine gireceğimize olan inancımı ifade etmek istiyorum"- "Türkiye ekonomisi, zorlukları aşma gücüne, direncine ve mücadele azmine sahiptir"

11 Mart 2019 Pazartesi 13:31
"Tekrar pozitif bir büyüme dönemine gireceğimize inanıyorum"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, "Geçmişten alacağımız derslerle 31 Mart seçimlerinden sonra uzun sürecek seçimsiz bir dönemin vereceği fırsatı iyi değerlendirerek ekonomi odaklı bir gündemle 2019 yılının ikinci yarısında tekrar pozitif bir büyüme dönemine gireceğimize olan inancımı ifade etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Bahçıvan, büyüme rakamlarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, gerek geçen yılın ikinci yarısından itibaren İSO Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) göstergeleri gerekse sanayi büyüme oranlarının, 2018’in son çeyrek büyümesinde olumsuz bir tablo ile karşılaşılacağını kendilerine gösterdiğini, bugün bunların gerçekleştiğini gördüklerini kaydetti.

Bahçıvan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şimdi artık geriye doğru değil, önümüze bakma zamanı. Açıklanan bu veriler ve içinde bulunduğumuz süreç, negatif büyümeden en çok etkilenen imalat sanayimize yönelik başta finansman olmak üzere rahatlatıcı tedbirlerin nitelikli, sürekli ve kalıcı boyutta olması gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu noktadan sonra ekonomik büyümedeki yavaşlamanın uzun sürmemesi hepimiz açısından önem taşımaktadır. Şunu unutmamalıyız ki Türkiye ekonomisi, zorlukları aşma gücüne, direncine ve mücadele azmine sahiptir.

Geçmişten alacağımız derslerle 31 Mart seçimlerinden sonra uzun sürecek seçimsiz bir dönemin vereceği fırsatı iyi değerlendirerek ekonomi odaklı bir gündemle 2019 yılının ikinci yarısında tekrar pozitif bir büyüme dönemine gireceğimize olan inancımı ifade etmek istiyorum. Son dönemlerde söylediğimiz gibi, finansal piyasalarda sağlanan dengelenmenin ardından şimdi sıra reel sektörde dengelenmeyi sağlamaya gelmiştir. Bu konuda son zamanlarda atılan çok önemli adımlar da var. Son istihdam teşvikleri ve hükümetten gelen yeni yapısal reform haberleri ile birlikte yeniden sanayi odaklı, güçlü, katma değeri yüksek ürünlere dayalı, kalıcı ve sürdürülebilir bir büyüme sürecine gireceğini düşünüyorum."


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 13:31
  1. büyüme rakamları
  2. İSO

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    SP Hacılar Belediye Başkan Adayı Altun: "Hacılar’da değişim vakti"
    1. SP Hacılar Belediye Başkan Adayı..
    2. Özdemir’den birlik ve beraberlik mesajı
    3. Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarına..
    4. Diyanet-Sen’den Taksim’de ezana..
    5. Özge Özpirinçci’nin yeğenine şiddet..
    6. Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah..
    7. Antalya'da ormanlık alanda kimliği..
    8. Selçuklu’da bir yatırım daha faaliyete..
    9. Polisleri taşıyan araçla yolcu..
    10. Şehirlerin özgün tasarımları Coca-Cola..
    11. Fatma Şahin’den “İstiklal Marşı” mesajı
    12. Voleybolda kupa heyecanı Malatya’da..
    13. Genç Raketler Şampiyonluk İçin Ter..
    14. Bulgaristan’da Başmüftülüğün..
    15. 50 gündür haber alınamayan yaşlı..
    16. "Ülkemizin hızlı bir kalkınma sürecine..
    17. "Digital Human" kitabının yazarı Chris..
    18. Emniyet Müdürü Aktaş: Adana’da..
    19. Başkan Erdoğan Şırnak'ta konuşuyor
    20. Galatasaray- Antayaspor maçının VAR’ı..
    21. Garip’in çilesi duyarlı vatandaşla bitti
    22. Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa..
    23. Gaziantepliler baharı THM konseriyle..
    24. Bakan Kasapoğlu: Kudüs sadece bir..
    25. Rektör Akgül: “İstiklal Marşımız çetin..
    26. Tolga'nın kadro dışı kalma nedeni..
    27. Buğday ve un üretiminde söz Türkiye’nin
    28. Eski Hacettepe Üniversitesi Rektörü..
    29. İsmet Özel, kalp krizi geçirdi
    30. "Turizmi 81 ile yayan çalışmalar..
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Sudan'da gerilimi tırmandıracak karar! El-Mehdi'nin kızı hapse atıldı
    Sudan'da gerilimi tırmandıracak karar! El-Mehdi'nin kızı hapse atıldı
    Hocalar kovuldu PKK’lılar görevde
    Hocalar kovuldu PKK’lılar görevde