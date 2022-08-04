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Dünya Tekrar korku pompalıyorlardı: Korona geçen hafta dünya genelinde yüzde 9 azaldı
Dünya

Tekrar korku pompalıyorlardı: Korona geçen hafta dünya genelinde yüzde 9 azaldı

Dünya Sağlık Örgütü tarafından COVID-19 salgınına ilişkin haftalık raporu, dünya genelinde vaka sayılarının yüzde 9 azaldığını gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-04 09:26:00 -
Tekrar korku pompalıyorlardı: Korona geçen hafta dünya genelinde yüzde 9 azaldı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), geçen hafta 6,5 milyon COVI-19 vakası ve 14 binden fazla virüs kaynaklı ölümün kayıtlara geçtiğini bildirdi.

Vaka sayıları bir önceki haftaya kıyasla yüzde 9 azalırken, virüs kaynaklı ölümler sabit kaldı.

Öte yandan vaka sayılarında Avrupa genelinde yüzde 35 oranında düşüş görülürken, Batı Pasifik'te yaklaşık yüzde 20, Afrika'da ise yüzde 5 oranında artış gözlemlendi.

COVID-19'dan ölüm oranları ise Batı Pasifik'te yüzde 44, Orta Doğu'da yüzde 26 artarken, Avrupa'da yüzde 25 oranında azaldı.

Rapora göre ayrıca, dünya genelindeki artışta COVID-19'un omicron varyantı etkili oldu.

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