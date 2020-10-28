Tekrar gündeme geldi! İşte Mursi'nin şehadetinden önce Peygamberimizle ilgili söylediği sözler

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'la ilgili tepki çeken açıklamalarının ardından Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin şehadetinden önce Peygamber Efendimizle ilgili yaptığı ve paylaşım rekorları kıran konuşma tekrar akıllara geldi.

"Ona sözlü veya fiili düşmanlık edene biz de düşmanlık ederiz."

Mısır'ın ilk seçilmiş ve darbeyle görevinden indirilen Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin Peygamberimiz Hz. Muhammed'le ilgili yaptığı konuşma, Fransa'dan Peygamberimize yönelik yapılan alçak saldırılar sonrası tekrar gündeme geldi. Mursi, şehadetinden önce yaptığı konuşmada adeta Müslüman ülkelerin bugün yapması gerekenleri anlatır nitelikte. Mursi konuşmasında "O'nu seviyor ve O'na tabi oluyoruz. O'na hürmet edene biz de hürmet ederiz. Ona sözlü veya fiili düşmanlık edene biz de düşmanlık ederiz." ifadelerini kullanıyor.