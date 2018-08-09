Teknosa’dan ilk yarıda 1,7 milyar TL ciro

Sabancı Holding iştiraklerinden olan Teknosa, bu yılın ilk 6 ayını çift haneli büyüme ile tamamladı.

Şirket, geçen yılın aynı dönemine göre benzer mağazalarda satışlarını yüzde 12 seviyesinde artırarak 1 milyar 700 milyon TL ciro gerçekleştirdi. Teknosa’nın operasyonel karlılığı da (FAVÖK) 2018’in ilk yarısında 62 milyon TL’ye ulaştı.

Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, “Sektörde bizi her zaman farklı kılan hizmet konusunda çıtayı yükseltmeye odaklanıyoruz. Müşteri hizmetleri süreçlerinde sektöre model olacak pilot çalışmalarımız var” açıklamasında bulundu.