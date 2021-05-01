Teknosa’dan ilk çeyrekte 1.5 milyar TL ciro

Teknoloji perakende devi Teknosa, gücüne güç katıyor. Pandemiye rağmen 2020 yılında ciro ve net kârlılıkta rekor kıran firma, 2021 yılı ilk çeyrekte de başarılı finansal sonuçlar elde etti. Son 7 yılın en yüksek ilk çeyrek kârını açıkladı.

Önemli başarı

Teknosa, ilk çeyrekte hafta sonu sokağa çıkma yasakları nedeniyle mağazaları yaklaşık 23 gün kapalı kalmasına rağmen, cirosunu geçtiğimiz yılın aynı döneminin yüzde 39.4 üzerinde gerçekleştirerek 1.5 milyar TL’ye, net kârını da 33.3 milyon TL iyileşmeyle 2,4 milyon TL’ye çıkardı. Başarı grafiğini istikrarlı bir biçimde yükselten firma, çoklu kanal deneyiminin önemli bir unsuru olarak yatırımlarını sürdürdüğü e-ticarette de yüzde 80’lik büyümeyle 202.4 milyon TL ciro elde etti.

İstikrar yakaladı

Sabancı Holding bünyesinde bulunan Teknosa’nın ilk çeyrek sonuçlarını değerlendiren Genel Müdür Bülent Gürcan, ciro ve kârlılıkta istikrarlı bir büyüme yakaladıklarını belirterek, şunları söyledi: “Pandemiye rağmen 2020 yılını rekor performansla kapattık. Bu yılın ilk çeyreğinde de bugüne kadar müşteri odaklı dönüşüm ve dijitalleşmeye yaptığımız yatırımlar sonucu başarılı bir performans elde ettik. Türkiye geneli ve il bazındaki sokağa çıkma yasakları dikkate alındığında mağazalarımız yaklaşık 23 gün kapalı olmasına rağmen güçlü büyümemizi sürdürdük. Geçen yıl başlayan evde yaşama bağlı satın alma trendi bu yılın ilk çeyreğinde de devam etti. Biz de her an ve her yerde müşterilerimizin artan teknoloji ihtiyaçlarını karşılamak, keyifli bir alışveriş ile kapsamlı deneyim ortamı sunmak için aksiyonlar aldık. Çalışmalarımızı yapay zekâ algoritmalarından yararlanarak akıllı, geleceği tahmin eden veriye dayalı bir sistemle yönetiyoruz. Veriye dayalı iş modelimiz sayesinde müşterilerimizin beklentilerini hızlı anlama ve buna uygun özel hizmet ve öneri sunma konusunda süratli hareket edebiliyoruz. Operasyonel mükemmellik adına süreçlerimizi müşteri odaklı şekilde iyileştirmeye devam edeceğiz.”

Pazar yeri modeli

2021 yılını yatırım ve atılım yılı ilan ettiklerini vurgulayan Gürcan, pazar yeri oluşturacaklarını da duyurdu. Gürcan, şöyle konuştu: “Türkiye’de sektördeki öncülüğümüzü yeni bir iş modeliyle pekiştiriyoruz. Teknosa bünyesinde, teknolojiyi odağına alan eşsiz bir pazar yeri modelini hayata geçireceğiz. Oluşturacağımız pazar yeriyle müşterilerimizin karşılarına daha güçlü ürün yelpazesiyle çıkmayı, değişen ihtiyaçlara en hızlı ve uygun şekilde cevap vermeyi amaçlıyoruz. Hızlı büyüyen e-ticareti çoklu kanal stratejimizin odağına koyarak müşterilerimize ve tüm paydaşlarımıza en iyi değeri sunmayı hedefliyoruz. Farklı, ilkleri içinde barındıran ve müşterilerimizin ihtiyaçlarını en kapsamlı şekilde adresleyecek bir pazar yeri tasarlıyoruz. Pazar yerimiz, Teknosa’nın mağazacılık ve çevrimiçi kanallardaki mevcut güçlü yetkinliklerinin üzerine ek bir kas olarak inşa edilecek. Tüm iş hacmimizi büyütecek. 2021 yılının son çeyreğinde pazar yerimizin ilk fazını tüketicilerimizle buluşturmayı planlıyoruz.”