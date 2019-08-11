Teknosa’dan bayram kampanyası Teknosa'nın Kurban Bayramı'na özel kampanyası, tüketiciyle buluşuyor.

Teknosa’nınKurban Bayramı kampanyası kapsamında akıllı telefondan notebook ve beyaz eşyaya kadar tüm ürünler avantajlı fiyatlarla tüketiciyle buluşuyor. 8 Ağustos itibarıyla geçerli kampanya çerçevesinde derin dondurucular, klima ve vantilatör fiyatlarında da indirime gidilecek. Ayrıca TV, monitör, notebook, tablet ve desktop ürünleri kullanılmış dahi olsa 30 gün içinde değiştirebilecek.



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