Teknosa esporcuların heyecanına ortak oluyor

Teknosa , tüm dünyada espor severlerin heyecanla takip ettiği Intel ESL Türkiye Şampiyonası’na sponsor oldu.

Teknosa Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Bahçıvanoğlu, günümüzün en popüler spor branşlarından, “geleceğin sporu” olarak adlandırılan esporu uzun süredir desteklediklerini belirtti.

Bu alana ilk yatırım yapan markalar arasında yer almanın verdiği deneyimle, önemli espor organizasyonlarına dahil olarak oyunseverlerle buluştuklarını kaydeden Bahçıvanoğlu, “Amacımız sunduğumuz geniş ürün yelpazesiyle espora gönül verenlere en iyi deneyimi yaşatmak, onların oyun heyecanında da yanlarında olmak. Intel ESL Türkiye Şampiyonası boyunca müşterilerimize ve tüm espor hayranlarına sürprizler ve farklı deneyimler yaşatmak istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.