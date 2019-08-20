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Teknosa, bayramda satışlarını yüzde 35 artırdı

Yüzde 35 artışın yaşandığı Kurban Bayramı döneminde en çok satılan ürünlerin başında telefon ve küçük ev aletlerinin yanı sıra derin dondurucu ve giyilebilir aksesuarlar geldi

20 Ağustos 2019 Salı 10:40
Teknosa, bayramda satışlarını yüzde 35 artırdı

İSTANBUL (AA) - Teknosa, Kurban Bayramı'nda satışlarını 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 35 artırdı. En çok satılan ürünlerin başında telefon ve küçük ev aletlerinin yanı sıra derin dondurucu ve giyilebilir aksesuarlar geldi.

Teknosa'nın açıklamasına göre, şirket, hareketli geçen bayram ve tatil süresince satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artırdı. E-ticaret cirosu da 2018 bayram periyoduna göre 3,5 katına çıktı. Bu bayram, teknolojiseverlerin en çok tercih ettiği ve ciroya en yüksek katkı sağlayan ürünler fiyat/performans odaklı akıllı telefonlar oldu.

Özel kampanyalardan faydalanmak için Teknosa mağazaları ve Teknosa.com'a yönelen tüketiciler, fiyatlardaki avantajları da değerlendirerek derin dondurucu ve diğer sezon ürünlerine de ilgi gösterdi. Telekom, beyaz eşya ve küçük ev aletleri satışlarındaki canlanma dışında hem ciroda hem de adette giyilebilir aksesuarlar en güçlü büyüme performansını sergiledi. Okulların açılmasına az bir süre kalmış olması ve bayramdaki kampanyalar bilgisayarlar ürünlerine olan talebi artırdı. Bilgisayar satışlarında yüzde 60'lık artış yakalandı.

Bayram dönemi alışverişlerinin dikkat çeken bir diğer yönü ise teknoloji alışverişi yapan müşterilerin katma değerli hizmetleri kapsayan paketlere olan ilgisi oldu. Satın aldıkları ürünleri uzun soluklu kullanmak isteyen tüketiciler, ek garanti sunan TeknoGaranti ve Dr. Teknolog çatısı altında teknoloji destek hizmet paketleriyle ana ürün alışverişlerini tamamladı.

Teknosa'nın güçlenen omnichannel yapısı ve yaygın mağaza ağı sayesinde, ürünlerini internetten alıp hızlıca sahip olmak isteyenler için mağazadan teslim alma uygulaması ön plana çıktı. Geçen bayram dönemine göre Click & Collect'in kullanım oranı 4 kattan fazla arttı.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 10:40
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