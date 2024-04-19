Teknosa anlamlı ödüllerine bir yenisini daha ekledi!

Görme engelli kullanıcıları özgürleştiren girişim BlindLook, kapsayıcı dönüşümün lider markalarını ödüllendirdiği EyeBrand Ceremony ödül gecesini düzenledi. Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa da BlindLook iş birliğiyle iki yıl önce başlattığı sesli simülasyon teknolojisiyle Eyebrand ödülünün sahibi oldu. BlindLook’un sesli simülasyon teknolojisinin teknosa.com web sitesine uyarlanmasıyla görme engelli kullanıcılar teknoloji alışverişlerinin her aşamasını teknosa.com üzerinden kolaylıkla yapabiliyor. Sesli simülasyon teknolojisi ile görme engelli kullanıcılara tüm site anlatılıyor ve hangi işlem için ne yapmaları gerektiği konusunda detaylı yönlendirmelerde bulunuluyor.

Zifiri karanlıkta yemek

Teknosa adına ödülü Teknosa Dijital Ticaret ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Emre Kurtoğlu ve ekip arkadaşları aldı. Ödül gecesinde yemek, dünyada bir ilk olarak tamamen zifiri karanlıkta gerçekleşti.