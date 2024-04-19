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Teknoloji Teknosa anlamlı ödüllerine bir yenisini daha ekledi!
Teknoloji

Teknosa anlamlı ödüllerine bir yenisini daha ekledi!

Yeniakit Publisher
2024-04-19 15:26:00 -
Teknosa anlamlı ödüllerine bir yenisini daha ekledi!

Türkiye teknoloji perakendeciliğinin markası Teknosa, BlindLook iş birliğiyle görme engelli kullanıcılar için iki yıl önce başlattığı sesli simülasyon teknolojisiyle Eyebrand ödülüne hak kazandı.

Görme engelli kullanıcıları özgürleştiren girişim BlindLook, kapsayıcı dönüşümün lider markalarını ödüllendirdiği EyeBrand Ceremony ödül gecesini düzenledi. Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa da BlindLook iş birliğiyle iki yıl önce başlattığı sesli simülasyon teknolojisiyle Eyebrand ödülünün sahibi oldu. BlindLook’un sesli simülasyon teknolojisinin teknosa.com web sitesine uyarlanmasıyla görme engelli kullanıcılar teknoloji alışverişlerinin her aşamasını teknosa.com üzerinden kolaylıkla yapabiliyor. Sesli simülasyon teknolojisi ile görme engelli kullanıcılara tüm site anlatılıyor ve hangi işlem için ne yapmaları gerektiği konusunda detaylı yönlendirmelerde bulunuluyor. 

Zifiri karanlıkta yemek 

Teknosa adına ödülü Teknosa Dijital Ticaret ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Emre Kurtoğlu ve ekip arkadaşları aldı. Ödül gecesinde yemek, dünyada bir ilk olarak tamamen zifiri karanlıkta gerçekleşti.

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