Teknopark’tan 50 ülkeye yerli pompa ihracatı Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde üretilen yerli sirkülasyon pompası 50 Avrupa ülkesine ihraç ediliyor.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ)Teknopark’ta yer alan Promote firması, tasarım ve üretimini yaptığı sirkülasyon pompasını 50 Avrupa ülkesine ihraç ediyor. Firmanın teknik müdürü Serkan Türkoğlu, pompadan 2-3 milyon Euro ihracat geliri elde ettiklerini dile getirdi. Ürünün binaların ısıtma-soğutma sistemlerinde ve kombilerde kullanıldığını anlatan Türkoğlu, her sene 100 bin üretim yaptıklarını belirtti.

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