Teknopark’tan 50 ülkeye yerli pompa ihracatı
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde üretilen yerli sirkülasyon pompası 50 Avrupa ülkesine ihraç ediliyor.08 Eylül 2019 Pazar 10:30
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ)Teknopark’ta yer alan Promote firması, tasarım ve üretimini yaptığı sirkülasyon pompasını 50 Avrupa ülkesine ihraç ediyor. Firmanın teknik müdürü Serkan Türkoğlu, pompadan 2-3 milyon Euro ihracat geliri elde ettiklerini dile getirdi. Ürünün binaların ısıtma-soğutma sistemlerinde ve kombilerde kullanıldığını anlatan Türkoğlu, her sene 100 bin üretim yaptıklarını belirtti.
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