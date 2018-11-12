Teknoparklara 14 yılda 750 milyon hibe desteği

Yüksek teknolojili ürünlerin yerli imkanlarla geliştirilmesine yönelik çalışmalar yoğun bir şekilde devam ederken, bu ürünlerin ticarileşmesinde teknoparklar önemli rol oynuyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, teknoloji geliştirme bölgelerinin faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile 2001’de kurulmaya başlanan teknoparkların sayısının 81’e ulaştığını söyleyen Varank, bunların 59’unda teknoloji ve yenilik faaliyetlerinin başladığını, 22’sinin ise altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra faaliyete geçeceğini bildirdi.

“Teorik bilgiyle pratiği bir araya getiriyoruz”

Varank, teknoparklarda yer alan işletmelere birçok vergisel muafiyet, prim istisnası gibi kolaylıklar sağlandığına dikkati çekerek, “Teknoparklara verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak 14 yılda Bakanlık olarak bu bölgelere 750 milyon lira hibe desteği sağladık. Teknoparklar vasıtasıyla üniversitelerle sanayicileri, teorik bilgiyle pratiği bir araya getiriyoruz” dedi.

Sağlanan destekler ve teşviklerle teknoparklarda 5 bin 150 teknoloji tabanlı işletmenin faaliyet gösterdiğini belirten Varank, şöyle devam etti: “40 bini Ar-Ge personeli olmak üzere 49 bin 332 kişi buralarda istihdam edilmekte. Teknoparklarda bugüne kadar 63,3 milyar liralık satış gerçekleştirilirken, 3,6 milyar dolarlık ihracat yapıldı. Bu bölgelerdeki tescilli patent sayısı bin 22’ye ulaştı. Bugün geldiğimiz noktada Teknoparklar sadece teknoloji tabanlı işletmelere ev sahipliği yapan yerleşkeler olmaktan çıktı. Sağlanan nitelikli hizmetler sayesinde bu bölgelerde firmalar çok daha hızlı ve sağlıklı büyüdü, ulusal ve uluslararası yatırımcılar bu firmalara önemli yatırımlar yaptı, yerli antivirüs yazılımı, yüksek hızlı veri iletişim çiplerinin tasarımı, yüksek performanslı solar teknolojiler gibi pek çok stratejik ürün geliştirildi.”