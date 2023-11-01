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Ekonomi Teknopark İstanbul uluslararası arenada başarısını taçlandırdı
Ekonomi

Teknopark İstanbul uluslararası arenada başarısını taçlandırdı

Yeniakit Publisher
2023-11-01 14:16:00 -
Teknopark İstanbul uluslararası arenada başarısını taçlandırdı

Teknopark İstanbul, uluslararası alanda kazandığı ödüllerine yenilerini eklemeye devam ediyor.

Teknopark İstanbul'un sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomiye dair çalışmaları, Uluslararası Teknoparklar Birliği tarafından, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı ve Özel Ekonomik Bölgeler için Küresel İttifak Konferansı ile iş birliği içinde yürütülen bir projenin parçası olarak 400 aday arasından seçildi.

Teknopark İstanbul, geçen yıl Güney Kore'de düzenlenen 25. Asya Teknoparklar Birliği Konferansı'nda (ASPA) gerçekleştirdiği "Innovation Ecosystems and Circular Economy" konulu sunumda yer verdiği sürdürülebilirlik faaliyetleri ile "50 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Model Bölgesi (50 SDG Model Zones)" arasına girmeyi başardı.

"İstanbul'da global bir etkinliğe ev sahipliği yapacak olmanın heyecanı içindeyiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Teknopark İstanbul Genel Müdürü Muhammet Fatih Özsoy, Teknopark İstanbul ev sahipliğinde gerçekleşecek 26. Asya Bilim Parkları Birliği (ASPA) Konferansı'nın hazırlıklarını yaparken sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi alanındaki bu başarıyı büyük bir sevinçle karşıladıklarını belirtti.

Özsoy, "13-15 Kasım'da İstanbul'da gerçekleşecek olan ASPA Konferansı hazırlıklarımızı heyecanla sürdürürken, büyük hassasiyetle yaklaştığımız sürdürülebilirlik konusundaki sunumumuzun takdir görmesi bize büyük gurur verdi. Her başarının sorumluluğumuzu artırdığına inanıyorum. Bu sorumluluk bilinciyle, Türkiye'nin derin teknoloji merkezi Teknopark İstanbul olarak, ASPA Konferansı'na ev sahipliği yapacağız. Yeni iş birlikleri ve anlaşmalar ile güçlü konumumuzu pekiştireceğiz." ifadelerini kullandı.
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Uluslararası alanda ikinci başarı

Teknopark İstanbul'un "Türkiye’nin En Büyük Milli Takımıyız" ana temasıyla hazırladığı faaliyet raporu, bu yıl 37'ncisi düzenlenen Uluslararası ARC Awards'ta ikisi altın 4 ödül kazandı.

26. ASPA Konferansı bu yıl "Asya Bilim ve Teknoloji Parkları'nı İpek Yolu Modelinde Birleştirmek" temasında gerçekleştirilecek. Teknopark İstanbul'un da üyeleri arasında olduğu Asya Teknoparkları Birliği, Asya bölgesinde yer alan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve İleri Teknoloji Endüstri Bölgeleri arasında iş birliği ve teknoloji transferinin geliştirilmesi, girişimciliğin desteklenmesi, ortak eğitim ve akademik programlar ile iş etkinliklerinin düzenlenmesi gibi faaliyetler yürütüyor.

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