Teknopark İstanbul robot köpek ve nano helikopterlerle TEKNOFEST 2026'da yer alacak

Teknopark İstanbul, 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST 2026'ya bünyesindeki girişimlerin geliştirdiği robot köpeklerden nano sınıf insansız helikopterlere uzanan ürünler, uygulamalı teknoloji atölyeleri ve deneyim alanlarıyla katılacak. Kurumun I-6 numaralı etkinlik alanındaki standında çocuklara, gençlere, girişimci adaylarına ve sektör profesyonellerine yönelik farklı etkinlik ve deneyim alanları oluşturulacak.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde gerçekleştirilen festival, Şanlıurfa'da teknoloji meraklılarını bir araya getirecek. Teknopark İstanbul da girişimcilikten Ar-Ge'ye, ileri teknolojilerden ticarileşmeye uzanan yapısıyla etkinlikte yer alacak.

Jidoka serisi robot köpekler ve nano sınıf insansız helikopterler stantta

Stantta yer alacak girişimlerden LTC İnovasyon, robotik teknolojiler, yapay zekâ ve öngörücü bakım alanlarında çalışıyor. Şirketin geliştirdiği Jidoka serisi robot köpekler ile humanoid robotlar, festivalde yeni nesil robotik çözümleri ziyaretçilere tanıtacak.

Uludoğan Savunma Sanayi Teknoloji ise nano sınıf insansız helikopterlerini ve yapay zekâ destekli kontrol sistemlerini TEKNOFEST ziyaretçileriyle buluşturacak. Çocuklara yönelik teknoloji deneyiminin bir parçasını da Codlai'nin geliştirdiği CODROB oluşturacak; IoT destekli, yapay zekâ entegre STEM eğitim setleri ve programlanabilir robotlardan oluşan proje, K-12 öğrencilerinden üniversitelere ve Ar-Ge merkezlerine kadar geniş bir kullanıcı grubuna çözüm sunuyor.

Farklı girişimlere ait bu teknolojilerin aynı etkinlik alanında ziyaretçilerle buluşmasıyla, girişimcilik ve Ar-Ge ekosisteminde ortaya çıkan yenilikçi çözümlerin geniş kitlelere tanıtılması hedefleniyor.

Çocuklar robotik kit kurup kendi algoritmalarını yazacak

Standı ziyaret eden 8-16 yaş grubundaki çocuklar, STEM ve kodlama atölyelerinde önce temel robotik kitlerin montajını yaparak robotik sistemlerin çalışma prensiplerini tanıyacak. Ardından blok tabanlı kodlama uygulamalarıyla kendi algoritmalarını oluşturacak ve hazırladıkları sistemleri çalıştırma fırsatı bulacak. Uygulamalı çalışmalarla çocukların kodlama, algoritmik düşünme, problem çözme ve temel mühendislik becerilerini geliştirmeleri desteklenecek.

Stantta özel olarak oluşturulacak Haberleşme Duvarı ise farklı iletişim sistemleri ve sensörler üzerinden haberleşme teknolojilerini uygulamalı olarak tanıtacak. Ziyaretçiler bu alanda kablolu haberleşme yöntemleri ile kablosuz IoT (Nesnelerin İnterneti) teknolojileri arasındaki farkları gözlemleyebilecek. Deneyimin, özellikle çocukların ve gençlerin günlük yaşamda kullanılan bağlantı teknolojilerinin temel çalışma prensiplerini daha kolay anlamalarına katkı sağlaması hedefleniyor.

Girişimler yatırımcı ve sektör temsilcileriyle stantta buluşacak

Festival, Teknopark İstanbul girişimlerinin potansiyel iş ortakları, yatırımcılar, sektör temsilcileri ve farklı teknoloji paydaşlarıyla bir araya gelmesine de zemin hazırlayacak. Festival boyunca yapılacak görüşmeler ve kurulacak yeni temaslarla girişimlerin iş birliklerini geliştirmesi, yeni pazarlara ve yatırım ağlarına erişim imkânlarını artırması hedefleniyor. Stant, girişimlerin yalnızca ürün ve teknolojilerini sergiledikleri bir alan olmanın ötesinde, farklı sektörlerden profesyonellerle yeni iş birliği fırsatlarının değerlendirilebildiği bir buluşma noktası olarak da konumlanacak.

Teknolojiye ilgi duyan öğrenciler, genç girişimciler ve girişimci adayları ise kuluçka ve hızlandırma programlarından Ar-Ge süreçlerine, yatırımcı ağlarına erişimden mentorluk olanaklarına, ticarileşme çalışmalarından uluslararası pazarlara açılmaya kadar girişimlerin farklı gelişim aşamalarını destekleyen mekanizmalar hakkında bilgi edinebilecek.

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Abdurrahman Akyol, katılıma ilişkin değerlendirmesinde "TEKNOFEST, gençlerin teknolojiye olan ilgisini artıran, girişimcilerimizin geliştirdiği çözümleri görünür kılan ve Türkiye'nin teknoloji ekosistemini bir araya getiren önemli platformlardan biridir" dedi.

Akyol, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin teknolojiyi yalnızca takip eden değil, deneyimleyen ve geleceğin teknolojilerini geliştiren bireyler olmaları için sunduğumuz imkânları paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz" ifadesini kullandı. Akyol, girişimcilik, Ar-Ge ve ticarileşme süreçlerinde sundukları desteklerle teknoloji girişimlerinin büyümesine katkı sağlamaya ve ülkenin teknoloji ekosistemini güçlendirmeye devam edeceklerini söyledi.