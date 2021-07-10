Teknopark İstanbul MTAL ilgi odağı

Lise başarılı öğrenciler tarafından tercih ediliyor. 2020-2021 Eğitim ve Öğretim döneminde faaliyetlerine başlayan okul, geçen sene LGS’de yüzde 1’lik dilimden öğrenci aldı. LGS’de başarılı olan öğrencilerin tercih ettiği Teknopark İstanbul MTAL’e geçtiğimiz dönem yüzdelik dilimleri 0.47 ila 5.41 olan 30 öğrenci kabul edildi.

Uzman personel yetiştiriyor

Türkiye’nin ilk siber güvenlik lisesi olma özelliğine sahip lise, eğitim kalitesiyle siber güvenlik ekosisteminin gelişimini yetiştirdiği uzmanlarla sağlamayı hedefliyor. Okulun teknik programında bilişim teknolojileri ağ işletmenliği ve siber güvenlik dallarında eğitim veriliyor. Teknopark İstanbul bünyesinde bulunan MTAL, 5 sene yatılı olarak siber güvenlik odaklı bir eğitim sunuyor. Sızma testi, adli bilişim, yapay zekâ ve siber tatbikat laboratuvarları da yer alan lisede eğitim görecek öğrencilere staj imkânları sunuluyor.