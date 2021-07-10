  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
DSÖ'den korkutan Kovid-19 açıklaması
Aksaray'da FETÖ operasyonu
İzmir'de ele geçirildi! Tam 7 bin tane
Horoz dövüşçülerine baskın! Film gibi görüntüler
Eğitim Teknopark İstanbul MTAL ilgi odağı
Eğitim

Teknopark İstanbul MTAL ilgi odağı

Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) bu yıl da başarılı öğrencilere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-10 11:14:00 -
Teknopark İstanbul MTAL ilgi odağı

Lise başarılı öğrenciler tarafından tercih ediliyor. 2020-2021 Eğitim ve Öğretim döneminde faaliyetlerine başlayan okul, geçen sene LGS’de yüzde 1’lik dilimden öğrenci aldı. LGS’de başarılı olan öğrencilerin tercih ettiği Teknopark İstanbul MTAL’e geçtiğimiz dönem yüzdelik dilimleri 0.47 ila 5.41 olan 30 öğrenci kabul edildi.

Uzman personel yetiştiriyor

Türkiye’nin ilk siber güvenlik lisesi olma özelliğine sahip lise, eğitim kalitesiyle siber güvenlik ekosisteminin gelişimini yetiştirdiği uzmanlarla sağlamayı hedefliyor. Okulun teknik programında bilişim teknolojileri ağ işletmenliği ve siber güvenlik dallarında eğitim veriliyor. Teknopark İstanbul bünyesinde bulunan MTAL, 5 sene yatılı olarak siber güvenlik odaklı bir eğitim sunuyor. Sızma testi, adli bilişim, yapay zekâ ve siber tatbikat laboratuvarları da yer alan lisede eğitim görecek öğrencilere staj imkânları sunuluyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay