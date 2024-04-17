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Teknoloji Teknolojide dünya devi 5 bin personeli işten çıkaracak! Türkiye’de de bir sürü çalışanı var
Teknoloji

Teknolojide dünya devi 5 bin personeli işten çıkaracak! Türkiye’de de bir sürü çalışanı var

Yeniakit Publisher
2024-04-17 15:33:00 - 2024-04-17 15:36:49
Teknolojide dünya devi 5 bin personeli işten çıkaracak! Türkiye’de de bir sürü çalışanı var

Japonya merkezli elektronik üreticisi Toshiba, ülke içi çalışan sayısının yüzde 7'sine denk gelen 5 bin personelini işten çıkaracak.

Kyodo ajansının, firma kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Toshiba, yeniden yapılanmaya giderek personel sayısını düşürmeyi planlıyor. Öz kaynaklarını altyapı, enerji ve dijitalleşme gibi büyüme alanlarına odaklamayı planlayan Toshiba, ülke içinde 5 bin personelini işten çıkarma kararı aldı.

Japon firma, her iş biriminde kaç pozisyonda işten çıkarmaların yapılacağını belirlemek amacıyla mayıs başında işçi sendikasıyla müzakereleri başlatacak.

İş akdi sonlandırılacak personelin çoğunu, idare ve arka ofis çalışanları oluşturacak ve "gönüllü emeklilik" tekliflerine öncelik verilecek.

Mart 2023 itibarıyla firmanın ülke içi yaklaşık 67 bin çalışanı bulunuyor. İşten çıkarılacaklar, toplam personel sayısının yüzde 7'sine denk geliyor.

Toshiba, bünyesindeki firmaların zayıf performansı nedeniyle Aralık 2023'te sona eren 9 aylık periyotta 107 milyar yen net zarar (691 milyon dolar) açıklamıştı.
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