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Gündem Teknoloji uzmanı uygulamalar hakkındaki korkunç gerçeği açıkladı
Gündem

Teknoloji uzmanı uygulamalar hakkındaki korkunç gerçeği açıkladı

Cep telefonlarına indirilen uygulamalar hakkında canlı yayında açıklamalarda bulunan Teknoloji yazarı Serdar Kuzuloğlu, bazı devletlerin kontrolünde olan bu uygulamaların istihbarat teşkilatlarını bile çökertebileceği uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 02:55:00 -

Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sunduğu programa konuk olan Teknoloji yazarı Serdar Kuzuloğlu'nun uygulamalar hakkında verdiği bilgiler insanı dehşete düşürdü.

Kuzuloğlu, "YSK'nın verileri çalınmıştı. Neredeyse bütün seçmenlerin verileri internette. Mahremiyetle ilgili olarak şunları söyleyeyim. Suriye'de ilk iç savaş ortaya çıktığında gruplar karşı taraftan olduğunu bilmeden ilk önce kafasına silah dayayıp telefonuna bakıyordu. Telefonu açtırıp bakıyordu paylaşımlara bizden misin? Onlardan mısın? Karşı tarafa pusu kurmak için mesaj atıyorlardı. Bizde gezi olaylarında kullanılıyordu. Suriye'deki Türk askeri noktalarının yerleri Strava adlı spor saatinden ortaya çıktı. Bugün istihbarat teşkilatımız var bunun binaları kampüsleri belli mi? Mesela o binada çalışanların kaçında TikTok var. Hangi uygulama olursa olsun ben devlet olarak o uygulamaya sahibim şu noktadakileri takip et diyorum. Böylece istihbaratın bütün ayrıntılarına ulaşıyorum. Bu yüzden birçok Çin uygulaması dünyada istihbarat ve ordularda yasaklanıyor." dedi.

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