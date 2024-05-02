Teknoloji tutkunlarına müjde! Oppo’da şov başlıyor!

Kasım 2023'te Oppo, Çin pazarına yönelik Reno 11 serisi akıllı telefonlarını tanıttı. Son raporlar, markanın şimdi de Reno 12 serisini ve ek olarak Oppo Pad 3 tablet ile Enco X3 TWS kulaklıkları geliştirdiğini ortaya koydu. Duyumcu Digital Chat Station, bu cihazların piyasaya sürülme zamanlarına dair bilgiler paylaştı.

Oppo'nun yeni ürünleri arasında Reno 12 ve Reno 12 Pro modelleri bulunuyor. Ayrıca, Pad 3 tablet ve Enco X3 kulaklıklar da geliştirme aşamasında. Üretim sürecinin ilk denemeleri başlamış durumda ve fabrika programlarına göre ürünlerin Mayıs sonu ile Haziran başı arasında kademeli olarak piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Reno 12 serisine ait telefonların, dört kenarında mikro kıvrımlı bir OLED ekranla geleceği ve 1.5K çözünürlük ile 120Hz ekran yenileme hızı sunacağı bilgisi var. Reno 12'de Dimensity 8200 yonga seti bulunurken, Pro modelde daha güçlü Dimensity 9200 Plus yonga seti yer alabilir. Her iki modelin de 5.000 mAh kapasiteli batarya ve 80W hızlı şarj desteğiyle donatılması bekleniyor.

Oppo şova hazırlanıyor

Telefonların kameraları hakkında da bilgiler mevcut; Reno 12'nin 50 megapiksel ana, 8 megapiksel ultra geniş ve 50 megapiksel 2x telefoto lensler içeren üçlü kamera kurulumuna sahip olacağı, Reno 12 Pro'nun ise benzer bir kamera düzenine sahip olabileceği söyleniyor. Her iki telefonun da 50 megapiksel otomatik odaklamalı ön kamerasının olması muhtemel.

Oppo Pad 3'ün ise Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile gelmesi bekleniyor ve bazı raporlar tabletin global pazarda OnePlus Pad 2 olarak yeniden markalanabileceğini öne sürüyor. Enco X3 TWS kulaklıklarla ilgili ise henüz detaylı bilgiler mevcut değil. Bu yeni cihazlarla ilgili daha fazla bilgiye sahip olabilmek için yakın zamanda daha fazla sızıntının gelmesi bekleniyor.

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Kaynak: Teknolojioku