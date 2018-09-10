Teknoloji perakendecileri toplanıyor

EKONOMİ SERVİSİ

Kategori Mağazacıları Derneği’nin (KMD), organize ettiği Türkiye’nin en büyük perakendecilerini teknolojinin en iyileri ile bir araya getireceği 5. Perakende Teknolojileri Konferansı 2 Ekim’de İstanbul’da düzenlenecek.

Konferansta, perakende sektörüne teknolojik çözüm üreten, yeni projeleri hayata geçiren, süreçlerde iyileştirme ve verimlilik sağlayan teknoloji firmalarının temsilcileri sunumlar yapacak ve bu alanda öne çıkan teknoloji çözüm ortakları ödüllendirilecek. Yarın, KMD Yönetim Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım’ın ev sahipliğinde konferansla ilgili hazırlıklar konusunda kamuoyunu bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. Toplantıda, Türkiye’nin en önemli perakendecileri arasında yer alan isimler, sektördeki gelişmeleri konu alan değerlendirmelerde bulunacak. Temsilcilerin özellikle ithal ürünlerde uygulanan vergiler, döviz kurundaki aşırı değerlenme ve teknolojide yerli üretim konusunda açıklamalar yapması bekleniyor.