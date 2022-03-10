Teknoloji içeren girişimler için hibe destek fırsatı

YENİ AKİT / ANKARA

Türkiye’nin en köklü TÜBİTAK BİGG programlarından BİGG GARAJ yeni dönem başvuruları 12 Mart 2022 Cumartesi günü başlıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) tarafından Hacettepe Teknokent TTM ve Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi iş birliğinde yürütülen BİGG GARAJ Programı kapsamında verdiği eğitim ve mentorluklarla 2020 yılından beri her iki girişimcisinden birinin destek kazanmasını sağladı. BİGG GARAJ’a başvurmak için son tarih 1 Nisan 2022. Teknoloji tabanlı iş fikirlerini gerçeğe dönüştürmek için oluşturulan BİGG GARAJ için “etugaraj.org” adresinden detaylı bilgi alınıp başvuru yapılabilecek.

BİGG GARAJ nedir?

BİGG Programı, “Teknolojik Ar-Ge ve İnovasyon” içeren projeleri desteklemek adına TÜBİTAK tarafından açılan geri ödemesiz bir hibe destek programı. BİGG GARAJ Programı kapsamında sağlanan teknoloji tabanlı girişimcilik eğitimleri, iş planı oluşturma ve proje yazma eğitimleri ile tüm mentorluk destekleri TOBB ETÜ TTO – GARAJ tarafından ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. TOBB ETÜ Teknoloji Transfer Ofisi’nin, 2015 yılından beri BİGG GARAJ Programı kapsamında, 20’den fazla ilde, çevrimiçi olarak gerçekleştirdiği girişimcilik eğitimlerine 1000’den fazla, mentorluk programına 500’den fazla girişimci katıldı ve 80 ekip 13,1 Milyon TL geri ödemesiz hibe desteği almaya hak kazandı.

Kimler başvurabilir?

Akıllı ulaşım, akıllı üretim sistemleri, enerji ve temiz teknolojiler, iletişim ve sayısal dönüşüm, sağlık ve iyi yaşam ve sürdürülebilir tarım ve beslenme gibi tematik alanları kapsayan, hibe destek içeren Ar-Ge ve inovasyon projesi BİGG GARAJ’a başvuru koşulları ise şöyle: Herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci veya mezun olmak. Daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. aşaması kapsamında destek almamış olmak. Ön başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamış olmak.