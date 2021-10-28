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Teknoloji Teknoloji dünyasının son harikası! Sadece 200 adet üretilecek
Teknoloji

Teknoloji dünyasının son harikası! Sadece 200 adet üretilecek

Japonya'da geliştirilen ve 200 adet üretilmesi hedeflenen "XTurismo Limited Edition" isimli uçan motosiklet, 680 bin dolar fiyatla (yaklaşık 6,5 milyon TL) satışa sunuldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 10:36:00 -
Teknoloji dünyasının son harikası! Sadece 200 adet üretilecek

Japonya'da ALI Technologies isimli şirketin geliştirdiği uçan motosiklet, 680 bin dolar fiyatla (yaklaşık 6,5 milyon TL) satışa sunuldu. Katano alternatif olarak aracın kurtarma ekipleri tarafından ulaşılamaz bölgelere gidişi için de kullanabileceğini düşünüyor.

"XTurismo Limited Edition" ismi verilen motosiklet tek şarjla saatte 100 km hıza kadar 40 dakika boyunca uçabiliyor.

200 adet üretilmesi hedefleniyor

Elektronik devi Mitsubishi ve Japon futbolcu Keisuke Honda'nın desteklediği Tokyo merkezli girişim, 2022 ortasına kadar tek kişinin bineceği uçan motosikletlerden 200 adet üretmeyi hedefliyor.

Akülü dört adet motor bulunuyor

BBC Türkçe'nin haberine göre XTurismo Limited Edition'larda bir konvansiyonel ve akülü dört adet motor bulunuyor.

ALI Technologies CEO'su Daisuke Katano, yeni üretimleriyle birlikte "Yeni bir hareket yöntemi sunmayı umduklarını" söyledi.

13 milyonluk nüfusa sahip Tokyo için aşırı kalabalıklaşma büyük bir problem. Yüksek teknoloji şehri, dünyanın en kalabalık metropol bölgelerinden birisi.
Ancak Japonya'daki mevcut yasalar, uçan motosikletlerin işlek yollarda uçmasına engel.

Yarış pistinde gerçekleştirilen lansmanda konuşan Katano, bu sebeple Japonya'da aracın yakın zamanda yalnızca bu tür pistlerde kullanılabileceğini söyledi.
Katano alternatif olarak aracın kurtarma ekipleri tarafından ulaşılamaz bölgelere gidişi için de kullanabileceğini düşünüyor.

 

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Yorumlar

dökümcü

Helal olsun adamlar çalışıyor araştırıyor
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