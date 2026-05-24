Teknoloji dünyasını sarsacak iddia! Apple o pürüzü göze aldı kavisli ekran için düğmeye bastı!

Cupertino’lu firma 2027’de piyasaya süreceği iPhone 20 ‘de MgAg yani magnezyum-gümüş alaşımı içeren bir katman tercih edecek. Bu donanım esnek yapısıyla ekranın rahatça kıvrılmasına olanak tanıyor, ancak bükülen kısımlarda hafif parlaklık kayıplarına yol açabiliyor. Şirket yenilikçi tasarımı kullanıcılara hızlıca ulaştırmak adına ilk adımda bu küçük teknik pürüzü göze almış vaziyette.

Kavisli köşelerde yaşanan ufak görüntü bozulmaları bir yıl sonra tamamen çözüme kavuşacak. Teknoloji devi 2028’de IZO yani indiyum çinko oksit malzemesine geçiş yapacak. Bu malzeme tıpkı temiz bir pencere camı gibi ışığı doğrudan ve net şekilde geçiriyor. Böylece kenarlardaki renk bozulmaları, parlaklıktaki problem ve ısınma sorunları tarih olurken iPhone’da çok daha ince çerçevelere yer verilebilecek.

Samsung Display ve LG Display hazırlıklara şimdiden başlamış durumda. LG bu yüzden 790 milyon dolarlık bir yatırım planı duyurdu. Samsung ise mevcut üretim tesislerinin yeni teknolojiye uyum sağlayıp sağlamayacağını değerlendiriyor, fakat Koreli şirketin baştan sona yeni bir üretim hattı kurması da güçlü bir ihtimal.