Teknoloji devinden stratejik adım: Genel merkez İzmir’e taşındı

Türkiye teknoloji pazarının en köklü isimlerinden biri olan Bilkom, 42 yıllık İstanbul serüveninde yeni bir sayfa açma kararı aldı. Şirket, büyüme stratejileri ve geleceğin çalışma modellerine uyum sağlama hedefi doğrultusunda genel merkezini İzmir’e taşıdığını duyurdu. Bu hamle sadece fiziksel bir yer değişikliği değil, aynı zamanda teknoloji ile yaşamın iç içe geçtiği, sürdürülebilirliği odağına alan bir dönüşümün de başlangıcı olarak görülüyor.

İzmir’deki yeni merkez, "akıllı ofis" yaklaşımının en güncel örneklerinden birini temsil ediyor. Şirketin yıllık 2,5 milyon kutu satış hacmine ulaşan ve geniş bir coğrafyaya yayılan operasyonel gücü, artık bu yeni nesil yapıdan yönetilecek. Ofis içerisinde yer alan showroomlar, paylaşımlı çalışma alanları ve konferans salonları, iş ortaklarıyla olan iletişimi daha hızlı ve verimli hale getirmeyi amaçlıyor.

Bilkom Genel Müdürü Fikret Ballıkaya, yeni merkezin sadece bugünün değil, geleceğin çalışma kültürüne göre inşa edildiğini belirtiyor. Ballıkaya, İzmir'deki bu yapının ekonomik fayda sağlarken aynı zamanda çalışanların esenliğini merkeze alan bir yaklaşımı yansıttığını ifade ediyor. 10 bin satış noktasını kapsayan devasa teknoloji ekosisteminin yeni kalbi olan bu ofis, Türkiye’deki en iyi teknolojik örneklerden biri olmayı hedefliyor.