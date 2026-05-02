Teknoloji devinden stratejik adım: Genel merkez İzmir'e taşındı
Teknoloji devinden stratejik adım: Genel merkez İzmir'e taşındı

Teknoloji devinden stratejik adım: Genel merkez İzmir'e taşındı

Bilkom, 42 yıllık İstanbul geçmişinin ardından genel merkezini İzmir’e taşıyarak akıllı ofis odaklı yeni bir dönüşüm sürecine adım attı.

Türkiye teknoloji pazarının en köklü isimlerinden biri olan Bilkom, 42 yıllık İstanbul serüveninde yeni bir sayfa açma kararı aldı. Şirket, büyüme stratejileri ve geleceğin çalışma modellerine uyum sağlama hedefi doğrultusunda genel merkezini İzmir’e taşıdığını duyurdu. Bu hamle sadece fiziksel bir yer değişikliği değil, aynı zamanda teknoloji ile yaşamın iç içe geçtiği, sürdürülebilirliği odağına alan bir dönüşümün de başlangıcı olarak görülüyor.

İzmir’deki yeni merkez, "akıllı ofis" yaklaşımının en güncel örneklerinden birini temsil ediyor. Şirketin yıllık 2,5 milyon kutu satış hacmine ulaşan ve geniş bir coğrafyaya yayılan operasyonel gücü, artık bu yeni nesil yapıdan yönetilecek. Ofis içerisinde yer alan showroomlar, paylaşımlı çalışma alanları ve konferans salonları, iş ortaklarıyla olan iletişimi daha hızlı ve verimli hale getirmeyi amaçlıyor.

Bilkom Genel Müdürü Fikret Ballıkaya, yeni merkezin sadece bugünün değil, geleceğin çalışma kültürüne göre inşa edildiğini belirtiyor. Ballıkaya, İzmir'deki bu yapının ekonomik fayda sağlarken aynı zamanda çalışanların esenliğini merkeze alan bir yaklaşımı yansıttığını ifade ediyor. 10 bin satış noktasını kapsayan devasa teknoloji ekosisteminin yeni kalbi olan bu ofis, Türkiye’deki en iyi teknolojik örneklerden biri olmayı hedefliyor.

Haluk Bayraktar "Gençleri teknoloji ile buluşturacağız" 81 ilde dron eğitim merkezi müjdesi
Haluk Bayraktar "Gençleri teknoloji ile buluşturacağız" 81 ilde dron eğitim merkezi müjdesi

Gündem

Haluk Bayraktar "Gençleri teknoloji ile buluşturacağız" 81 ilde dron eğitim merkezi müjdesi

Türkiye teknoloji devriminde vites yükseltti! Bürokrasiye son dijital dünyaya tam yol!
Türkiye teknoloji devriminde vites yükseltti! Bürokrasiye son dijital dünyaya tam yol!

Gündem

Türkiye teknoloji devriminde vites yükseltti! Bürokrasiye son dijital dünyaya tam yol!

Derinlerde yeni savaş: Kuantum teknoloji dengeyi değiştiriyor
Derinlerde yeni savaş: Kuantum teknoloji dengeyi değiştiriyor

Gündem

Derinlerde yeni savaş: Kuantum teknoloji dengeyi değiştiriyor

Siyonist İsrail'in yeni kabusu: MIZRAK! Türk teknolojisi Demir Kubbe'yi çaresiz bırakacak!
Siyonist İsrail'in yeni kabusu: MIZRAK! Türk teknolojisi Demir Kubbe'yi çaresiz bırakacak!

Gündem

Siyonist İsrail'in yeni kabusu: MIZRAK! Türk teknolojisi Demir Kubbe'yi çaresiz bırakacak!

Boğaziçi Teknopark'ta üretiliyor! Türk robotik baristadan teknolojik hamle
Boğaziçi Teknopark'ta üretiliyor! Türk robotik baristadan teknolojik hamle

Teknoloji

Boğaziçi Teknopark'ta üretiliyor! Türk robotik baristadan teknolojik hamle

