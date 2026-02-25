Teknoloji devinden halka arz rekoru! Talep planlananın 9 katı

37 yıllık deneyimiyle elektronik bileşen sektörünün güvenilir ve öncü firması Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Empa Elektronik), talep toplama sürecini rekorla tamamladı. 1 milyon 173 bin 565 yurt içi bireysel yatırımcı yaklaşık 113 milyon pay talebi ile planlanan tahsisatın yaklaşık 5 katı talepte bulundu. Bu talebin 22 milyon 800 bin lotluk bölümü karşılandı. Empa Elektronik’in paylarına 293 adet yurt içi kurumsal yatırımcı, 240 milyon 606 bin 944 lot ile planlanan tahsisatın yaklaşık 15,8 katı talepte bulunurken bu talebin 15 milyon 200 bin lotluk bölümü karşılandı.

Satışa sunulan 38 milyon TL nominal değerli pay için toplam tahsisatın yaklaşık 9,3 katı olmak üzere 354 milyon 303 bin 776 TL nominal değerli talep gerçekleşti. Halka arzda 1 milyon 134 bin 244 adedi yurt içi bireysel yatırımcıya, 293 adedi yurt içi kurumsal yatırımcıya olmak üzere toplam 1 milyon 134 bin 537 adet yatırımcıya pay dağıtım yapıldı.

26 Şubat’ta işlem görmeye başlayacak

Halk Yatırım’ın liderliğinde gerçekleştirilen halka arzda, 19-20 Ocak tarihlerinde pay başına 22 TL sabit fiyatla talep toplandı. Halka arzın toplam büyüklüğü 836 milyon TL, şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 22,35 oldu. Dağıtıma esas tahsisat oranları ise yurt içi bireysel yatırımcılar için yüzde 60, yurt içi kurumsal yatırımcılar için yüzde 40 olarak gerçekleşti. Katılım endeksine uygun olan Empa Elektronik hisselerinin 26 Şubat günü, Borsa İstanbul Ana Pazar’da, EMPAE koduyla işlem görmeye başlaması planlanıyor.

“Yatırımcımızla birlikte büyüyeceğiz”

Empa Elektronik CEO’su Murat Sarpel, Empa Elektronik için tarihi bir eşik olan halka arzı rekorla tamamlamış olmaktan gurur ve mutluluk duyduklarını söyledi. Halka arzda aldıkları yoğun talebin, Empa Elektronik’e olduğu kadar teknoloji sektörüne ve Türkiye ekonomisine duyulan güvenin güçlü bir göstergesi olduğunu ifade eden Sarpel, “Şirketimizin geleceğine inanan ve yatırım yapan tüm yatırımcılarımıza gönülden teşekkür ediyoruz. Büyüme yolculuğumuzda bizimle yürümek için isteyen tüm yatırımcılarımızın güvenine layık olmak için var gücümüzle çalışacağız” açıklamasında bulundu.

Halka arzın, Empa Elektronik’in sürdürülebilir büyümesinin yanı sıra kurumsal ve şeffaf yapısına önemli bir katkı sunacağını kaydeden Sarpel, “Önümüzdeki dönemde yeni ortaklarımızdan aldığımız güçle teknoloji ve Ar-Ge yatırımlarımız ile yurt içi ve yurt dışındaki satış ve pazarlama ağımızı genişletme çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Şirketimizi büyütürken yatırımcılarımızın da bu büyümeden azami faydayı sağlaması en temel hedefimiz olacak” diye konuştu.