Yaşam
5
Yeniakit Publisher
Bu yıl 15 gün erken geldiler! Çıldır Gölü’nde şaşırtan manzara
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Bu yıl 15 gün erken geldiler! Çıldır Gölü’nde şaşırtan manzara

Kars’ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle martılar Çıldır Gölü’ne bu sene erken döndü. Ancak yüzeyi halen buzla kaplı gölde kuşları açlık riski bekliyor.

#1
Foto - Bu yıl 15 gün erken geldiler! Çıldır Gölü’nde şaşırtan manzara

Kars’ta mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, göç takvimini değiştirdi.

#2
Foto - Bu yıl 15 gün erken geldiler! Çıldır Gölü’nde şaşırtan manzara

Kars'ın Arpaçay ile Ardahan’ın Çıldır ilçesi arasındaki Çıldır Gölü'ne, martılar, bu sezon yaklaşık olarak 15 gün erken geldi. Her yıl havaların soğumaya başlamasıyla kasım ve aralık aylarında gölden ayrılan martılar, mart ayının ilk haftası, göl yüzeyinde çözülmenin başlamasıyla geri dönüyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bölge, bu yıl martıları erken karşıladı. Kars’ın Arpaçay ilçesi Çanaksu köyü kıyı açıklarında bulunan Kuşadası’na göç eden martılar, yüzeyi buzla kaplı gölde konakladı.

#3
Foto - Bu yıl 15 gün erken geldiler! Çıldır Gölü’nde şaşırtan manzara

Martıların sonbahara kadar, henüz yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü’nde kalması bekleniyor. Göl kıyısında işletmecilik yapan Günay Ağbulak, "Martılar küresel ısınma nedeniyle bu yıl erken geldi. Her yıl mart ayı başlarında gelen martılar hava sıcaklığı nedeniyle erken geldi. Buzların erimesi mart ayı ortalarını bulacak. Martılar açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalacaklar” diye konuştu. Gölde yerli ve yabancı turistleri gezdiren kızakçı Dural Taşdemir, “Çıldır Göl’ünde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üstünde. Göçmen kuşlar gelmeye başladı. İklim mi değişti, hava sıcaklığı mı değişti, Allah’tan hayırlısı diyelim” dedi.

#4
Foto - Bu yıl 15 gün erken geldiler! Çıldır Gölü’nde şaşırtan manzara

Bu arada Çıldır Gölü'ne yerli ve yabancı turist ilgisi de devam ediyor. Hemen hemen her gün bölgeye gelen yerli ve yabancı misafirler, yüzeyi 30 santimetreden kalın buzla kaplı gölde atlı kızakla tur keyfi yaşıyor.

