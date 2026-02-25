Fenerbahçe’nin yeni ‘wonderkid’i konuştu! ‘Forma yarışına girmek istiyorum'

"Fiziksel olarak kendimi geliştireceğim" Fiziksel gelişimi için profesyonel destek almaya başladığını dile getiren Adem Yeşilyurt, "Fenerbahçe'ye transfer sürecimden sonra bu konudaki antrenmanlarımı daha da artırdım. Gideceğim seviyedeki fiziksel mücadele gücünün farkındayım; oynanan maçları izlediğimde mevcut fiziksel durumumu o seviye için daha da geliştirmem gerektiğini analiz ettim. Bu doğrultuda fiziksel kalitemi en üst düzeye çıkararak yeni takımımda kalıcı olmayı amaçlıyorum" açıklamasında bulundu. Kariyerindeki ilk bölümleri de anlatan genç futbolcu, "Pınarbaşı'nda beni ilk keşfeden ve gelişimimde büyük pay sahibi olan Yalçın Hoca'nın yeri bende çok ayrı. Ardından Eren Güngör Hoca'nın sayesinde bu kulübe adım attım; kendisi futbolun her yönünü bana öğreterek üzerimde büyük bir emek sarf etti. Altyapı seviyesinde üç yıl forma giydikten sonra Burhanettin Hoca ile çalışma fırsatı buldum. Onun gençlere verdiği önem ve benim öğrenme arzum birleşince, üzerine koyarak ilerledim ve bugünkü noktaya ulaştım" şeklinde konuştu. "Sosyal medya yorumlarına bakmak performansımı düşürdü" Sosyal medyanın olumsuz yönlerini gördüğünü ifade eden Yeşilyurt, "Başlangıçta hakkımda yapılan olumlu veya olumsuz yorumları takip ediyordum. Ancak bu durumdan gerekli dersi çıkararak bu mecralara bakmayı bıraktım. Sosyal medyadan uzaklaşmamla birlikte sahaya daha iyi konsantre oldum ve performansımda belirgin bir artış yaşandı" diyerek sözlerini noktaladı.