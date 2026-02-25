Fenerbahçe’nin yeni ‘wonderkid’i konuştu! ‘Forma yarışına girmek istiyorum'

"Fenerbahçe'de forma rekabetine girmek istiyorum" Rayan Cherki ve Michael Olise’yi örnek aldığını aktaran Yeşilyurt, "Önümdeki dört aylık hazırlık sürecini en verimli şekilde geçirerek, yeni takımıma katıldığımda doğrudan forma rekabetinin içinde yer almayı hedefliyorum. Milli takım seviyesindeki kadro kalitemiz oldukça yüksekti; her bir oyuncu değerli kulüplerden ve zorlu elemelerden geçerek oraya seçiliyor. Takım içindeki uyum ve adaptasyon sürecini hızla aşarak harika bir ekip olduk. Hedefimiz, İtalya'daki turnuvadan şampiyonlukla dönmektir" ifadelerini kullandı. "Çalışmayı bırakmamak lazım" Kendisi gibi genç oyunculara da önerilerde bulunan 19 yaşındaki futbolcu, "Fırsatların ne zaman karşılarına çıkacağı belli olmaz. Örneğin, son 5 maçlık süreçten hemen önce, Uşakspor karşılaşmasında kadroda yoktum. Ancak gelişen süreçte elime geçen şansı en iyi şekilde değerlendirdim. Bu nedenle hiçbir koşulda pes etmeden çalışmaya devam edilmeli" değerlendirmesinde bulundu.