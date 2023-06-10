Teknoloji devinden giyilebilir teknolojileri hamlesi! Öyle bir özellik: Geleceği gösterecek, artık imkansız değil

Teknoloji devi Apple, düzenlediği özel etkinlik kapsamında gerçek anlamda yeni bir dönem başlattı. Tüm öne çıkan kilit detaylarıyla Apple’ın sanal ve arttırılmış gerçekliği bir araya getiren ‘giyilebilir bilgisayarı’ Vision Pro hayatımıza çok fazla değişiklik katabilir.

Apple Vision Pro, Apple’ın ürün gamına uzun süre sonra eklediği en büyük ürün oldu. Sanal gerçeklik ile arttırılmış gerçeklik teknolojilerini bir araya getiren, bu açıdan bir “karma gerçeklik başlığı” olarak nitelendirilen ürün, teknik ve yazılımsal anlamda bu alandaki açık ara en gelişmiş seçenek konumunda yer alıyor. Deneme şansı elde edenlerin aktardığı kadarıyla konforlu bir yapısı bulunan ve birçok rakibinden daha hafif değil ancak ince olan Vision Pro, gücünü harici bir bataryadan alıyor. Bu başlığa kablo ile bağlanan ve cepte taşınması amaçlanan batarya ile Apple’a göre aralıksız 2 saatlik bir kullanım süresi elde edilebiliyor. İstenirse güce bağlı şekilde de çalışır tutulabilen ürün, genel olarak uzun süreler boyunca kullanılması hedeflenerek tasarlanmış. Apple Vision Pro, teknik olarak kesinlikle şimdiye kadar üretilmiş en gelişmiş AR/VR başlık modeli.

‘EN GELİŞMİŞ KİŞİSEL ELEKTRONİK CİHAZ’

Geliştirme sürecinde 5 binden fazla patent alınan ve Apple tarafından “Şimdiye kadarki en gelişmiş kişisel elektronik cihaz” olarak tanıtılan ürün, bünyesinde her göze 4K çözünürlük veren inanılmaz iki ekran taşıyor. Bu ZEISS optikler ile desteklenen ekran, ürünü WWDC23’ün özel demo alanında deneyenlere göre inanılmaz yüksek bir kalite sunuyor. Piksellerin sayılmadığı çok keskin görüntüler sunan ürün, iki ekrana toplam 23 milyon piksel sığdırıyor. Modelin bünyesinde çok sayıda kamera ile sensör yer alıyor ve bunlar sayesinde Apple Vision Pro gerçek ile sanal benzersiz seviyede bir araya getirebiliyor. Ürün, dıştaki kameralardan aldığı görüntüyü içindeki ekranlarına aktarıyor, bu sayede başlığı takarken çevrenizdeki ortamı çok net şekilde görebiliyorsunuz. Vision Pro’da ilginç olarak çevrenizdeki kişiler de sizi görebiliyor. Bunun için özel bir 3D avatar sistemi oluşturan Apple, ürünün dış kısmındaki ekrana sanal olarak oluşturulan avatarınız üzerinden gözlerinizi yansıtıyor, bu sayede başlığı takarken karşınızdaki kişilerle göz teması kurabiliyorsunuz.

KOMUTLA YÖNETİLİYOR

İçerisindeki sensör sistemiyle biyometrik güvenlik için İris taraması gerçekleştiren model, parmak hareketleri, göz hareketleri ya da sesli komutlar ile yönetiliyor. Deneyenlerin yorumlarına göre bu kontrol yöntemlerinin hepsi çok iyi çalışıyor, özellikle parmak hareketleri ile kontrolün beklentilerin ötesinde olduğu söyleniyor. Aynı zamanda Apple Vision Pro’nun göz hareketlerini daha önce görülmemiş bir hassasiyet ile takip ettiği söyleniyor.

YAPACAKLARININ BİR SINIRI VAR MI?

-Açıkçası burada pek bir sınır yok. Özel tasarlanan visionOS işletim sistemi üzerine kurulan ürün, Apple Arcade oyunları ile keyifli zaman geçirtiyor, daha önce eşi benzeri görülmemiş bir sinema deneyimi (Apple bu tarafa özellikle ağırlık veriyor) sunuyor, FaceTime merkezli video görüşmelerini odaya yayıyor ve hepsine ek olarak iş için de rahatlıkla kullanılabiliyor. Sadece ev değil örneğin, bir uçak yolculuğu için de harika bir seçenek olan ürün ile Safari üzerinden normal internet deneyimi de elde edilebiliyor. Vision Pro ile Notlar uygulamasında yazılar yazabiliyor, Freeform uygulamasında fikirler kayıt altına alabiliyor, e-postalarınıza ya da mesajlarınıza bakabiliyor, hepsine ek olarak Keynote üzerinden sunum hazırlayabiliyorsunuz.

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TELEFONU YÜZE TAKMAK GİBİ

Fotoğraflar, Apple TV+ ve Apple Music uygulamalarını da sunulan ürün, temelde yüze takılan bir iPhone ya da iPad gibi görev yapabiliyor. İstenirse Mac’lerin monitörü haline getirilebilen Vision Pro, yüksek çözünürlüklü ekranları sayesinde yine daha önce görülmemiş seviyede bir “metin okunurluğu” getiriyor. Kişilerin karşısına devasa bir sanal ekran ya da ihtiyaç halinde birden fazla sanal ekran getirebilen ürün, yerleşik hoparlör sistemiyle Apple’a göre daha önce sunulmamış seviyede bir çevreleyici ses getiriyor.

ÖZEL UYGULAMALAR OLACAK

Gücünü Apple tarafından geliştirilen “M2” ve spesifik olarak sensörlere odaklanan “R1” işlemcilerden alan Apple Vision Pro, erken tanıtımın da etkisiyle gelişmiş bir uygulama altyapısına sahip olacak. iPad ve iPhone için geliştirilen uygulamalara destek veren ürün, buna ek olarak kendisine özel uygulama ve oyunlara da ev sahipliği yapacak. Bunun için geliştiricilere çok sayıda araç sunan Apple, başlık özelinde “Unity” desteğini de veriyor. Bünyesindeki derinlik algılama özellikli 3D kamera ile üç boyutlu içerikler yakalanmasına imkan tanıyan ve 3D içerik gösterim desteği de olan başlık için Disney başta olmak üzere birçok dev şirket üç boyutlu Filmler hazırlayacak.

RAKİPLERİ YOK DEĞİL

-Apple Vision Pro elbette alandaki tek çözüm değil. Şu an teknik olarak Vision Pro kadar gelişmiş bir seçenek yok ancak Meta’nın başlık modelleri AR/VR konusunda kesinlikle kötü değiller. Ayrıca Meta’nın çözümleri fiyatlarıyla çok daha fazla kişiye hitap ediyor. Meta’nın satışta olan mevcut en iyi başlığı “Quest Pro”, 999 Dolar fiyata sahip. Yıl sonunda satışa sunulacak “Quest 3” ise 499 dolarlık fiyata sahip olacak. Meta daha sonra direkt olarak Vision Pro rakibi çok üst seviye başlıklar da çıkaracak. Ayrıca bu alanda HTC, Valve, Samsung ve Google gibi şirketler de alana çeşitli yatırımlar yapıyor.

UZUN SÜRE BEKLENECEK

-Bu ürün pazara hemen sunulmayacak. İlk olarak sadece ABD’de elde edilebilecek ürün, ancak 2024’ün başında raflara çıkarılacak. Şimdiden açıklanan satış fiyatı ise tam 3.499 dolar.