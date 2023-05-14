Akaryakıt fiyatlarında indirim, zam var mı? Araç sahipleri dikkat: Petrol müjdesi sonrası, güncel akaryakıt fiyatı! Benzin, motorin...

Piyasalardaki hareketlilik devam ederken Brent petrol bugün 74 dolar, ham petrol ise 70 dolar seyrinden alıcı buluyor. Vatandaşlar ise akaryakıt fiyatlarını anbean yakından takip ediyor ve araştırıyor. Peki, bugün akaryakıta zam veya indirim var mı? Brent petrol, LPG, benzin ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar oldu?bugün akaryakıta zam veya indirim var mı? İşte, 14 Mayıs Pazar günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları.

Piyasalardaki hareketlilik devam ederken Brent petrol bugün 74 dolar, ham petrol ise 70 dolar seyrinden alıcı buluyor.

Brent petrol, LPG, benzin ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar oldu?

İstanbul Anadolu Yakasında:

LPG litre fiyatı 10.47 TL

Benzinin litre fiyatı 19.76 TL

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Motorinin litre fiyat 18:58 TL

İstanbul Avrupa Yakasında:

Benzinin litre fiyatı 19,81 TL

Motorinin litre fiyatı 18,64 TL

LPG litre fiyatı 10,74 TL

Güncel Brent Fiyatı

Brent petrol, 14 Mayıs Pazar sabahı 74.17 dolardan alıcı buluyor.

Ankara Akaryakıt Fiyatı

Benzinin litre fiyatı 20,16 TL

Motorinin litre fiyatı 19 TL

LPG litre fiyatı 10,67 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatı

Benzinin litre fiyatı 20,16 TL

Motorinin litre fiyatı 19,09 TL

LPG litre fiyatı 10,52 TL

Fiyatlar illerde olduğu gibi ilçeler ve bayiler arasında da farklılık gösterebilir.