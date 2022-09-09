Teknoloji devi Google'dan Android telefonlara "temiz çağrı" özelliği geliyor!

Üç aylık Android 13 güncellemesinin ilk beta sürümü, "aramalar sırasında arka plan gürültüsünü azaltmak" için tasarlanan Clear Calling veya başka bir deyişle "temiz çağrı" özelliğini ortaya çıkardı.

Yapay zekaya dayalı bir özellik olacak

Bu modda sistem, aramalar için gürültü engelleme teknolojisini etkinleştiriyor. Ucuz kulaklıklardaki benzer teknolojinin aksine, işlev yapay zekaya dayanmakta. Kullanıcıların konuşmalarının içeriğinin Google'a gönderilmediği yani işlemin doğrudan cihaz üzerinde yapıldığı da garanti ediliyor. Ayrıca özelliğin mobil ağlarda çalıştığı, ancak Wi-Fi aramaları için çalışmayacağı belirtildi.

Clear Calling otomatik olarak aktif olmayacak, kullanıcı eğer isterse ayarlardan manuel olarak etkinleştirilebilecek. Şirket daha önce de Google Meet'te atıştırmalık poşetlerinin hışırtısı, klavye tıklamaları ve köpek havlamaları gibi arka plan seslerini bastırmak için yapay zekayı kullanmıştı.

Android telefonun Yazılımını ve diğer özelliklerini öğrenmek için

Cep telefonu bilinmeyen özellikleri nasıl öğrenilir?

Telefonunuzla ayarlar kısmına geliniz. En aşağıya inerek “Hakkında” seçeneğine tıklayınız. Bulunan yerde isterseniz telefonunuzu güncelleştirmelerini kontrol edebilirsiniz veya diğer bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Android telefonlarda gizlilik

Gizlilik ayarlarınızı seçme

Android telefonunuzda veya tabletinizde Chrome uygulamasını açın.

Adres çubuğunun sağında Diğer. Ayarlar'a dokunun.

Gizlilik ve güvenlik'e dokunun.

Güncellemek istediğiniz özelliğe dokunun.

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