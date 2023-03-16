Teknoloji devi Google onun da fişini çekiyor! Milyarlarca dolar buhar olup uçuyor!

Google, 15 Mart'tan itibaren işletmeler için Glass AR akıllı gözlüklerini satmama kararı aldığını duyurdu. Mevcut cihaz sahipleri ise, 15 Eylül'e kadar destek almaya devam edebilecek.

Teknoloji devi, bu kararını resmi Glass web sitesinde "On yılı aşkın yenilik ve ortaklık için teşekkür ederiz" yazarak resmileştirdi. Bu karar, pazarı hiçbir zaman tam olarak yakalayamayan bir tüketici ürünü olarak değerlendirilen artırılmış gerçeklik gözlüğünün sonunu işaret ediyor.

Google, Glass’ın tanıtılmasından yaklaşık dört yıl sonra, çalışanları görevlerini yerine getirmek için artırılmış gerçekliğin yardımını kullanabilen işletmeleri hedef alan Glass for Enterprise'ın yeniden başlatılan bir sürümünü piyasaya sürmüştü. Bu sürüm, daha rahat bir kullanımı ve "çalışma ortamlarının zorluklarına dayanabilecek dayanıklılığı" sunmayı vaat ediyordu. Ayrıca daha büyük bir ekrana, katlanabilir bir tasarıma ve daha hızlı bir işlemciye sahipti.

Ardından, 2019'da Google, selefiyle büyük ölçüde aynı görünen ancak daha güçlü donanım ve yazılımla gelen Glass Enterprise Edition 2 gözlüğünü piyasaya sürdü.

Geçen yıl Google, I/O geliştirici konferansında tanıttığı yeni nesil artırılmış gerçeklik gözlüklerini de test etmeye başladı. Bu gözlüklerin piyasaya sürülüp sürülmeyeceği tam olarak belli değil, ancak şirket sözcüsü Patrick Seybold The Verge'e Google'ın "AR'a derinden bağlı kalmaya devam ettiğini” ve "ürünlerinin çoğunda AR'yi inşa ettiğini" söyledi.

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