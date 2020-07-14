Teknoloji devi evden çalışma modelini kalıcı hale getiriyor
Dev teknoloji şirketi Fujitsu, koronavirüs ile mücadele kapsamında evden çalışma sisteminin kalıcı hale getirileceğini duyurdu.
BBC'nin aktardığı bir habere göre, Japonya merkezli dev teknoloji şirketi Fujitsu, koronavirüs ile mücadele kapsamında Japonya'daki binalarının kapasitesini yarıya indirip 80 bin çalışanına kalıcı olarak evden çalışma imkanı tanıyacağını duyurdu.
Şirket, 'İş Hayat Değişimi' adı verilen program kapsamında çalışanlara esnek çalışma saatlerin sunulacağını, çalışanların bu şekilde işlerine devam edebileceklerini belirtti.