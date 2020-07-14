  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji

Teknoloji devi evden çalışma modelini kalıcı hale getiriyor

Dev teknoloji şirketi Fujitsu, koronavirüs ile mücadele kapsamında evden çalışma sisteminin kalıcı hale getirileceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-07-14 06:00:00 -
Teknoloji devi evden çalışma modelini kalıcı hale getiriyor

BBC'nin aktardığı bir habere göre, Japonya merkezli dev teknoloji şirketi Fujitsu, koronavirüs ile mücadele kapsamında Japonya'daki binalarının kapasitesini yarıya indirip 80 bin çalışanına kalıcı olarak evden çalışma imkanı tanıyacağını duyurdu.

Şirket, 'İş Hayat Değişimi' adı verilen program kapsamında çalışanlara esnek çalışma saatlerin sunulacağını, çalışanların bu şekilde işlerine devam edebileceklerini belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Linea
Satılık 2016 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı