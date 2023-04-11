Teknoloji devi Apple'dan sürpriz hamle! Bir ürününü daha ölü oldu: O ülkenin dev şirketiyle anlaştı

DigiTimes tarafından hazırlanan bir habere göre, Apple'ın karma gerçeklik kulaklığının montajında ​​özel ortak olarak görülen Tayvanlı elektronik üreticisi Pegatron, yakın zamanda cihazın tedarik zincirinden çıkarıldı.

Rapora göre Apple, Pegatron'dan üretim ve son montaj operasyonlarını Çinli tedarikçi Luxshare'e devretmesini istedi. Görünüşe göre bu süreç Mart ayında sona erecekti. ‌DigiTimes‌, bu hareketin Pegatron'un üretim kapasitesinin bir kısmını Çin'den, Şangay fabrikasının Luxshare'e satışı da dahil olmak üzere diğer bölgelere taşımasıyla ilgili olabileceğini öne sürüyor.

Pegatron şu anda Luxshare'e devredilen kulaklığın üretim sürecini tasarladı. Ancak bu şirket için mutlaka bir kayıp noktası değil. Sadece lansman imalatı büyük bir hacim verirse büyük karlar elde edilebilir.

Luxshare'in satın alınması, ilk kez bir Çinli şirketin lansman sırasında yeni bir Apple ürününün üretiminden ve montajından tek başına sorumlu olacağı anlamına geliyor. Şimdiye kadar, Apple cihazlarının üretimi Tayvan'daki şirketler tarafından geliştirilip yürütülürken, yavaş yavaş Çinli şirketlere geçildi.

Luxshare halihazırda Apple için AirPod'ların yanı sıra birkaç iPhone ve Apple Watch modeli üretiyor. Şirketin gelecekte iPhone 15 Pro Max, yakında çıkacak MacBook'lar ve hatta Apple'ın elektrikli aracının tedarik edilmesine de yardımcı olması bekleniyor.

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Luxshare Precision Industry Co., Ltd. (Luxshare), bir Çinli elektronik üreticisidir. Şirket, 2004 yılında kurulmuş olup merkezi Dongguan, Guangdong, Çin'dedir. Luxshare, özellikle yüksek kaliteli elektronik bağlantı parçaları, kablolama ve kablo montajları üretmektedir. Şirket ayrıca çeşitli endüstriyel ürünlerin tasarımı, geliştirilmesi ve imalatı için de hizmet vermektedir.

Luxshare, Apple, Huawei, Dell, Lenovo, HP ve diğer büyük elektronik markalarına elektronik parçalar ve çözümler sağlamaktadır. Şirket ayrıca, yıllık cirosu ile Çin'deki en büyük 100 imalat şirketi arasında yer almaktadır.

Apple bir ürününü daha 'ölü' ilan etti.

Ekran analisti Ross Young’un iddialarına göre; Apple, miniLED panele ve ProMotion teknolojisine sahip 27 inçlik monitörü piyasaya sürme planlarından vazgeçtiği ifade edildi. 27 inç ekrana sahip bu monitörün 'Pro Display XDR’ın' ikinci nesli olup olmayacağı belli değildi.

Apple, ürünü geçtiğimiz yıldan beri aktif olarak geliştiriyordu. Hatta miniLED panellerin sevk edildiği aktarılmıştı. 27 inçlik ekranın aslında yeni bir ürün olup olmayacağı belirsiz. Apple, en son 2019’da Pro Display XDR’ı tanıtmıştı.

YENİ TANITIM NEDEN ENGELLENDİ?

Yeni monitörün ilk olarak 2022 yılının yaz ayında piyasaya sürülmesi bekleniyordu. Ancak fabrikada yaşanan gecikme sonrasında 2023’ün ilk çeyreğine ertelendi. Son olarak bu yılın Ekim ayında duyurulması bekleniyordu.

Ürünü askıya alma kararı, Apple’ın çok daha gelişmiş monitörler üzerinde çalıştığı raporlarını takip ediyor. Daha önce Bloomberg’den Mark Gurman, Apple’ın bilgisayar ihtiyacını azaltacak Silicon yongasından gücünü alan monitör geliştirdiğini söyledi.

Apple’ın yeni bir Pro Display XDR sunup sunmayacağı belirsiz. Ayrıca 2022’de çıkış yapan Studio Display’in geleceği de bilinmiyor. Ancak Apple’ın monitör sektöründen çekilmek gibi bir planı olmadığı ifade edildi.