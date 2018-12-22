‘Teknoloji Buluşmaları’nın son durağı İzmir oldu

KOBİ’lerin dijitalleşen dünyaya ayak uydurmaları ve rekabet güçlerini artırmalarını sağlamak amacıyla, Ticaret Bakanlığı desteği, ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) himayesinde düzenlenen “Türkiye Teknoloji Buluşmaları”nın bu yıl ki son etkinliği, “KOBİ’ler için Dijital Dönüşüm, E-ticaret ve E-ihracat” temasıyla İzmir’de gerçekleştirildi.

Vodafone KOBİ Satış Bölümü Direktörü Yusuf Aysal, Vodafone olarak TOBB işbirliği ile başlattıkları “KOBİ’ler İçin Dijital Dönüşüm Hareketi” projesinin, Türkiye’nin il ve sektör bazında dijitalleşme karnesini ortaya koyacağını belirtti. Aysal, “Proje kapsamında şimdiye dek 8 ilde dijitalleşme eğitimleri düzenledik, KOBİ’lerimize danışmanlık ve mentorluk desteği sağladık. Gelecek yılın sonuna kadar hedefimiz tüm Türkiye’yi dolaşmış olmak” açıklamasında bulundu.