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Teknoloji alışverişinde satışlar yüzde 35 arttı

Teknosa, geride bıraktığımız Kurban Bayramı döneminde, 2018 yılının aynı dönemine göre satışların yüzde 35 arttığını duyurdu.

20 Ağustos 2019 Salı 12:56
Teknoloji alışverişinde satışlar yüzde 35 arttı

Teknosa, geride bıraktığımız Kurban Bayramı döneminde, 2018 yılının aynı dönemine göre satışların yüzde 35 arttığını duyurdu. Teknolojiseverler, telefon, küçük ev aletleri gibi her dönem talep gören ana kategorilerin yanı sıra döneme özel derin dondurucu ve giyilebilir aksesuar alışverişlerini artırdı.


Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, hareketli geçen bayram ve tatil süresince satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artırdı. E-ticaret cirosu da 2018 bayram periyoduna göre 3,5 katına çıktı. Bu bayram, teknolojiseverlerin en çok tercih ettiği ve ciroya en yüksek katkı sağlayan ürünler fiyat/performans odaklı akıllı telefonlar oldu. Özel kampanyalardan faydalanmak için Teknosa mağazaları ve Teknosa.com’a yönelen tüketiciler, fiyatlardaki avantajları da değerlendirerek derin dondurucu ve diğer sezon ürünlerine de ilgi gösterdi.


Telekom, beyaz eşya ve küçük ev aletleri satışlarındaki canlanma dışında hem ciroda hem de adette giyilebilir aksesuarlar en güçlü büyüme performansını sergiledi. Okulların açılmasına az bir süre kalmış olması ve bayramdaki kampanyalar bilgisayarlar ürünlerine olan talebi artırdı. Bilgisayar satışlarında yüzde 60’lık artış yakalandı.


Bayram dönemi alışverişlerinin dikkat çeken bir diğer yönü ise teknoloji alışverişi yapan müşterilerin katma değerli hizmetleri kapsayan paketlere olan ilgisi oldu. Satın aldıkları ürünleri uzun soluklu kullanmak isteyen tüketiciler, ek garanti sunan TeknoGaranti ve Dr. Teknolog çatısı altında teknoloji destek hizmet paketleriyle ana ürün alışverişlerini tamamladı.


Teknosa’nın güçlenen omnichannel yapısı ve yaygın mağaza ağı sayesinde, ürünlerini internetten alıp hızlıca sahip olmak isteyenler için mağazadan teslim alma uygulaması ön plana çıktı. Geçen bayram dönemine göre Click & Collect’in kullanım oranı 4 kattan fazla arttı.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 12:56
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