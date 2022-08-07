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Teknoloji TEKNOFEST’te “döner kanat” kategorisinde birinciliği hedefliyor
Teknoloji

TEKNOFEST’te “döner kanat” kategorisinde birinciliği hedefliyor

Tekirdağ’da lise öğrencileri, tasarladıkları dron ile “TEKNOFEST Liseler Arası İHA Yarışması”nda birinciliği hedefliyor.

Yeniakit Publisher
2022-08-07 13:54:00 -
TEKNOFEST’te "döner kanat" kategorisinde birinciliği hedefliyor

Tekirdağ Anadolu Lisesi öğrencileri danışman öğretmenleri Gülsemin Savaş Tuna ile “VEGA” ismini verdikleri dron tasarladı. Okulun atölyesinde çalışmalarını sürdüren öğrenciler, ürettikleri dron ile zaman zaman uçuş gerçekleştiriyor.

“Döner kanat” ve “sabit kanat” kategorilerinde düzenlenecek yarışmada Tekirdağlı öğrenciler, “döner kanat” kategorisinde birinci olmak istiyor.

Danışman öğretmen Gülsemin Savaş Tuna, şöyle konuştu: “İHA’nın tüm parçaları öğrencilerimizin kendi tasarımı. Bu yarışmanın çeşitli aşamaları vardı. Biz şu anda son aşamadayız. İnşallah şampiyonada okulumuzu, ilimizi başarıyla temsil edeceğiz.”

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