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TEKNOFEST'te dev yarış! Kenan Sofuoğlu F-16'yi yenerek birinci oldu

Dünya şampiyonu eski Milli motosikletçi ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST kapsamında SOLOTÜRK, Formula-1 aracı, ve spor araçlarla yaptığı yarışta rakiplerini geride bırakarak birinci oldu.

20 Eylül 2018 Perşembe 15:16
TEKNOFEST'te dev yarış! Kenan Sofuoğlu F-16'yi yenerek birinci oldu

Yeni Havalimanının tanıtımına büyük katkı sağlayacak olan TEKNOFEST başladı. Festivalin ilk gününde en ilgi çeken organizasyon AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun , F-16, Formula-1 aracı, iş jeti ve spor araçlarla yaptığı yarıştı.

MOTOSİKLET, UÇAK, F-16, ÖZEL JET VE SPOR ARAÇ YARIŞTI

Yarışta "Red Bull Racing Formula 1 arabası", "Kawasaki H2R", "Tesla P100 DL", "Lotus Evora 430 GT", "Aston Martin The New Vantage", "Solotürk F16 uçağı" ve "özel jet Challenger 605" yer aldı. Söz konusu araçlardan Kawasaki H2R'yi Kenan Sofuoğlu, Lotus Evora 430 GT'yi Red Bull sporcusu Türkiye ralli şampiyonu Yağız Avcı, Aston Martin The New Vantage'i Avrupa Şampiyonu Red Bull sporcusu motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu kullandı.

YARIŞI SOFUĞLU KAZANDI

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun SOLOTÜRK, Formula-1 aracı, ve spor araçlarla yaptığı yarış festivale katılan binlerce kişi tarafından takip edildi. Yarışı Sofuoğlu kazandı.

TEKNOFEST 23 EYLÜL'E KADAR SÜRECEK

Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul Yeni Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST, 23 Eylül'e kadar sürecek.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 15:16
  1. Van
  2. TEKNOFEST
  3. Yeni Havalimanı
  4. Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı)
  5. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  6. İstanbul Yeni Havalimanı
  7. SOLOTÜRK
  8. AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu
  9. Kenan Sofuoğlu
  10. Toprak Razgatlıoğlu
  11. F-16
  12. Formula-1 aracı

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