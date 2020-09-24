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Aktüel TEKNOFEST'in genç yarışmacıları büyük heyecan yaşıyor
Aktüel

TEKNOFEST'in genç yarışmacıları büyük heyecan yaşıyor

İzmir Fen Lisesi öğrencisi Ilgın Kırte: - "Hepimiz, ülkemizi ileriye götürmek isteyen bilim insanları, geleceğin mühendisleriyiz ve TEKNOFEST'e katılarak da bu amacımızı daha da ileriye taşımış oluyoruz" - Pamukkale Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği öğrencisi Enes Fevzi Çiçekli: - "Geliştirdiğimiz araç Karadeniz Bölgesi'nde çay hasadı yapabilen bir sisteme sahip. İnşallah güzel sonuç elde edeceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-09-24 14:24:49 -
TEKNOFEST'in genç yarışmacıları büyük heyecan yaşıyor

GAZİANTEP (AA) - Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e katılan öğrenciler büyük heyecan yaşıyor.

Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, öğrencileri yarışma heyecanı sardı.

Çevre ve Enerji Teknolojileri Kategorisi'nde yarışan İzmir Fen Lisesi 12. sınıf öğrencisi Elif Sude Keskin, bir yıldan beri bu yarışmayı beklediğini ifade ederek, "Burada bulduğum atmosfer çok güzel, özellikle çevre ve enerjide gördüğüm her şey çok güzel. Yeşil bir alanda gibiyim. TEKNOFEST'in şöyle bir önemi var. Ülkemizi teknoloji, çevre ve enerji gibi alanlarda ileriye götürmek için yapılan bir yarışma ve burada bulunduğum için gerçekten çok mutluyum. Daha iyi fikirler sunarak, ülkemizi ileride kurtarabilecek olan bizleriz. Buradaki projelerin hepsinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şu an gerçekten çok mutluyum. İlerde ülkeme çok katkı sağlamak istiyorum." diye konuştu.

Keskin'in ekip arkadaşı Ilgın Kırte de, yarışmaya katılmayı dört gözle beklediğini aktararak, "Hepimiz, ülkemizi ileriye götürmek isteyen bilim insanları, geleceğin mühendisleriyiz ve TEKNOFEST'e katılarak da bu amacımızı daha da ileriye taşımış oluyoruz." dedi.

Tarım Teknolojileri Kategorisi'nde mücadele eden Pamukkale Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Enes Fevzi Çiçekli ise katıldığı kategorinin bu sene ilk defa yapıldığını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Çok heyecanlıyız. Bu yarışmaya katıldık. İnşallah güzel bir sonuç elde edeceğiz. Geliştirdiğimiz araç, Karadeniz Bölgesi'nde çay hasadı yapabilen bir sisteme sahip. Dünyada en büyük üretim yapan ülkeler bu işi düz arazide yapabiliyor ancak bizim ülkemizde çay ekili araziler yüzde 30-40 eğime sahip. Biz bunun önüne geçebilmek için eğimde çalışabilen bir sistem gerçekleştirdik. İnşallah güzel sonuç elde edeceğiz."

Uçan Araba Tasarım Yarışması'na katılan Gaziantep Bilsem 9. sınıf öğrencisi Mustafa Ali Şahin, yarışmada birinci olmayı hedeflediklerini belirterek, "Uçan araba kategorisine damga vurmak istiyoruz. Buraya katıldığımız için çok heyecanlıyız. Çünkü daha önce böyle bir ortamda bulunmamıştık. Çok güzel bir ortam. Tüm dünyadan katılan bir çok yarışmacı var. Onlarla yarışmak cidden heyecanımızı arttırıyor. Böyle bir fırsat verildiği için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST, çeşitli etkinliklerle 27 Eylül'e kadar sürecek.


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