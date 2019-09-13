TEKNOFEST'e doğru Atatürk Havalimanında düzenlenecek TEKNOFEST için THY filosundan özel olarak boyanan bir uçak hazırlandı

İSTANBUL (AA) - Atatürk Havalimanında düzenlenecek TEKNOFEST için Türk Hava Yolları (THY) filosundan özel olarak boyanan bir uçak hazır edildi. Alınan bilgiye göre, 17-22 Eylül'de Atatürk Havalimanında yapılacak festival için devam eden çalışmalar kapsamında, THY filosundaki "TC-JTR" kuyruk tescilli "Airbus A321-200" tipi uçak özel olarak boyandı. Geçen yıl, İstanbul Havalimanında yapılan festivalin ikincisi, 6 Nisan'da ticari uçuşlara kapatılan, kargo ve özel uçuşların icra edildiği Atatürk Havalimanında gerçekleşecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.