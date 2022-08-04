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Teknoloji TEKNOFEST rüzgarı Trabzon’da!
Teknoloji

TEKNOFEST rüzgarı Trabzon’da!

Ülkemizin kuzeyinde esen TEKNOFEST rüzgârı devam ediyor. Karadeniz topraklarını karış karış gezen TEKNOFEST’in 5-7 Ağustos tarihleri arasındaki durağı Trabzon Medical Park Stadyumu olacak.

Yeniakit Publisher
2022-08-04 16:17:00 -
TEKNOFEST rüzgarı Trabzon’da!

Yeni Akit  Ankara

T3 Vakfı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Baykar, Cezeri, Tusaş, Aselsan, Tübitak, Tübitak Mam, Sanko Holding ve Beyazay Derneği yürütücülüğünde gerçekleşecek festivalin 05 Ağustos Cuma günü gerçekleşecek açılışına Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı, aynı zamanda TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Sn. Mehmet Fatih Kacır katılacak.

Birbirinden ilginç buluşlar yarışacak

TEKNOFEST Karadeniz’in Trabzon ayağında Ulaşımda Yapay Zekâ, Engelsiz Yaşam Teknolojileri, Çevre ve Enerji Teknolojileri, Sanayide Dijital Teknolojiler, Uçan Araba, Biyoteknoloji İnovasyon ve Helikopter Tasarım Yarışmaları olmak üzere toplamda 7 yarışma düzenleniyor olacak.

Büyük ilgi

Trabzon Valiliği, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi, Avrasya Üniversitesi, Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Trabzon Silah Sanayii, Emniyet Müdürlüğü, Trabzon Naci Orhan Bilgisayar Bilimleri ve Tasarım Merkezi, Trabzon Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi ve Teknar Teknoloji Ulaşım Sistemleri olmak üzere yerel kurumların aktivite ve etkinliklerinin de gerçekleşeceği renkli festivalin Trabzon’da şimdiden büyük ilgi gördüğü belirtiliyor.

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